Кришка однієї з цистерн Московського НПЗ, що злетіла в повітря під час української атаки, 18 червня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Telegram)

У країні-агресорці Росії закінчується запас ключового типу протиракетних комплексів, що може сприяти нанесенню Україною ефективних ударів углиб РФ .

Про це пише CBS News, зазначаючи, що, на думку аналітиків, через понад чотири роки повномасштабної війни можливий перелом на користь України.

За словами трьох українських чиновників, обізнаних із даними розвідки, у Росії спостерігається нестача ракет для зенітно-ракетних комплексів С-300. Ця система, розроблена в СРСР у 1960−1970-х роках, традиційно була одним із найважливіших елементів російської ППО проти крилатих і балістичних ракет, зазначає видання.

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У війні проти України країна-агресор використовує більш сучасні системи С-350, С-400 та Панцир-С1. Однак, як зазначається в публікації, С-300 все ще залишаються частиною системи захисту Москви від українських атак.

За оцінками українських спецслужб, у 2025 році Росія мала у своєму розпорядженні понад 400 ракет РМ-48У для систем ППО С-300ПМ та С-400. Українські чиновники, які спілкувалися з журналістами, не уточнили поточні обсяги запасів, але підтвердили їхнє скорочення та назвали низку можливих причин.

За словами двох джерел, російська окупаційна армія використовує комплекси С-300 для ударів по Україні.

Крім того, російські запаси ракет ППО вичерпуються внаслідок регулярних атак України.

За словами аналітиків, Сили оборони прагнуть посилити цей дефіцит, завдаючи прямих ударів по системах ППО ворога.

Видання наводить слова Роба Лі, експерта з російських збройних сил Інституту досліджень зовнішньої політики, який повідомив, що «багато російських зенітних ракет витрачаються дуже швидко». При цьому Україна, зазначив Лі, здатна виробляти більше ударних БПЛА, ніж Росія в деяких випадках здатна виробляти зенітних ракет.

Поповнення запасів може виявитися для Росії непростим завданням, констатує CBS News. За словами одного з українських чиновників, ворогу не вистачає ключових компонентів для виробництва перехоплювачів, зокрема систем наведення та модулів керування. У зв’язку з санкціями у РФ є проблеми з їх закупівлею у китайських та західних виробників.

Втім, як попереджають представники української розвідки, Росія, як і раніше, має інші, більш сучасні системи ППО для захисту від атак.

Наймасштабніша атака БПЛА на Москву 18 червня — що відомо

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Вранці 18 червня Москва зазнала масованої атаки безпілотників. Мер міста Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито «збила» понад сотню дронів, що летіли на столицю РФ. У місті спостерігаються масштабні пожежі та сильне задимлення, зокрема, біля Московського НПЗ, розташованого в районі Капотні.

Російські ЗМІ пишуть, що це найбільша атака на російську столицю з початку війни.

У всіх московських аеропортах вводилися обмеження на виліт та прийом літаків.

Це вже друга атака на НПЗ за останні два дні. 16 червня дрони СБУ пошкодили «серце заводу» — ключову установку первинної переробки нафти. Після попередньої атаки безпілотників Московський НПЗ зупинив роботу.