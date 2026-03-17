«Урал в зоні загрози». На п’ятому році війни Шойгу визнав, що українські дрони можуть атакувати будь-який російський регіон

Ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що навіть віддалені регіони Росії не можуть вважатися безпечними (Фото: REUTERS/Turarar Kazangapov)

Секретар Ради безпеки РФ, колишній очільник Міноборони Сергій Шойгу заявив, що вся Росія перебуває під загрозою ударів українських безпілотників .

Цитату Шойгу поширили російські ЗМІ у вівторок, 17 березня.

«Жоден регіон Росії не може почуватися безпечно. Ще нещодавно Урал був недосяжним для повітряних ударів з території України, а сьогодні вже перебуває в зоні безпосередньої загрози», — заявив Шойгу.

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За його словами, за 2025 рік кількість повітряних атак ЗСУ на інфраструктурні об'єкти у різних регіонах РФ зросло майже в чотири рази — таких атак було зафіксовано понад 23 тис. Також ексміністр оборони заявив, що у Росії зафіксовано «на 40% більше терактів — 1830».

Секретар російського Радбезу наголосив, що пріоритетними цілями ЗСУ стають «об'єкти військового призначення, транспорту і паливно-енергетичного комплексу». Від початку 2026 року ЗСУ «активізували удари по російських підприємствах і нафтопереробних заводах, що виконують замовлення для ВПК і забезпечення російської армії».

У ніч проти ночі 14 березня у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи. Моніторингові канали повідомили про масштабну пожежу в районі Афіпського НПЗ.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони нафтопереробного заводу Афіпський та порту Кавказ.

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7 березня міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що за зиму понад 100 російських окупантів здалися в полон українським безпілотникам.