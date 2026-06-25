Трамп заявив, що Зеленський «непогано справляється»

Під час прес-конференції в Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте американський лідер підкреслив, що у Зеленського «все досить добре».

«Ну, у нього все досить добре. Послухайте, як не крути, у нього все досить добре. Принаймні, він тримається. Дуже багато людей гине з обох боків, але, думаю, він непогано справляється», — заявив він.

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Він також зазначив, що в Силах оборони служать чудові люди.

«Послухайте, треба визнати, що він сміливий. У нього чудова техніка, але й чудові люди. У нього є бійці», — підсумував він, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи вважає той, що «Зеленський зараз перемагає».

24 червня заступник державного секретаря з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін заявив, що Україна зараз перебуває на тому етапі, коли вона виграє війну проти Росії.

Видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що під час саміту G7 президент США Дональд Трамп був «надзвичайно вражений і захоплений» кампанією дальніх ударів України по Росії.

23 червня видання The Kyiv Independent з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомило, що Трамп у приватному порядку порадив Зеленському діяти «сміливіше» щодо Росії.

Водночас 24 червня видання CNBC повідомляло, що європейські аналітики вважають, що успішні атаки вглиб російської території та посилення тиску на окупований Крим можуть не тільки змінити хід війни на користь Києва, а й спровокувати нову ескалацію з боку Москви.