«Всі розуміють, чому Україна це робить». Стубб заявив, що НАТО підтримує українські удари вглиб території РФ

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що лідери НАТО підтримують нарощування потужності українських ударів вглиб території РФ задля того, щоб змусити Москву до переговорів.

Про це Стубб заявив у інтерв'ю Financial Times, опублікованому в понеділок, 6 липня.

«Я думаю, що всі [лідери НАТО] розуміють, чому Україна це робить», — сказав Стубб. І наголосив, шо тиск на Росію треба посилювати і шо це є спільною позицією Альянсу.

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Президент Фінляндії поспілкувався з Financial Times напередодні саміту лідерів НАТО в Анкарі, де обговорюватиметься підтримка України. Він зауважив, що всі, включно зі Сполученими Штатами, бачать, що «Україна наразі виграє на полі бою»

Також Александер Стубб заявив, що, попри побоювання щодо можливої ​​ядерної ескалації з боку Росії, українська кампанія змінила стратегічне мислення США щодо війни та зміцнила переговорну позицію Києва.

«Україна зараз у найкращому військовому, політичному та фінансовому становищі, ніж будь-коли в цій війні. Саме тому ми спостерігаємо багато тривожної активності в Росії», — зазначив Стубб.

Саміт НАТО пройде в столиці Туреччини Анкарі 7−8 липня. Під час заходу відбудеться двостороння зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Щодо посилення українських ударів по території РФ, то 6 липня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Омського НПЗ, розташованого майже за 2,5 тис. км від кордону України. Це був останній з 11 найбільших російських виробників бензину, уражений Силами оборони. Омський НПЗ також є найпотужнішим на території держави-агресора і має один із найвищих показників глибини переробки нафти в РФ (близько 99%).