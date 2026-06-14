Після атаки дронів на нафтобазу у Ярославській області РФ випав мазутний дощ — фото

14 червня, 18:24
Дрони уразили нафтобазу Росрезерву в Ярославській області (Фото: Astra/Telegram)

Дрони уразили нафтобазу Росрезерву в Ярославській області (Фото: Astra/Telegram)

У Рибінську Ярославської області РФ після ударів українських безпілотників по нафтобазі Росрезерву Темп випав мазутний дощ. 

Про це написало Moscow Times у неділю, 14 червня.

Російські Telegram-канали, зокрема Astra, публікують фото, на яких видно чорні краплі та маслянисту плівку.

Astra/Telegram
Фото: Astra/Telegram
Astra/Telegram
Фото: Astra/Telegram
Astra/Telegram
Фото: Astra/Telegram

Місцеві пабілки повідомили, що річка Волготня в селі Волково за 20 кілометрів від Рибінську, наразі так само вкрита нафтовою плівкою. Роспотребнадзор ситуацію не коментує.

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У ніс проти 14 червня українські безпілотники атакували Ярославську та Тульськьу області РФ. У Рибінську Ярославської області будо уражено нафтобазу Темп, що входить до системи державного матеріального резерву РФ та використовується для зберігання бензину, дизельного пального й інших паливно-мастильних матеріалів. У Тульській області під удар потрапив Новомосковський хімічний завод Азот, там спалахнула пожежа.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   удари по території РФ удари по російських НПЗ Дрони

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