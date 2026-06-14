У Рибінську Ярославської області РФ після ударів українських безпілотників по нафтобазі Росрезерву Темп випав мазутний дощ.

Про це написало Moscow Times у неділю, 14 червня.

Російські Telegram-канали, зокрема Astra, публікують фото, на яких видно чорні краплі та маслянисту плівку.

Фото: Astra/Telegram

Фото: Astra/Telegram

Фото: Astra/Telegram

Місцеві пабілки повідомили, що річка Волготня в селі Волково за 20 кілометрів від Рибінську, наразі так само вкрита нафтовою плівкою. Роспотребнадзор ситуацію не коментує.

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У ніс проти 14 червня українські безпілотники атакували Ярославську та Тульськьу області РФ. У Рибінську Ярославської області будо уражено нафтобазу Темп, що входить до системи державного матеріального резерву РФ та використовується для зберігання бензину, дизельного пального й інших паливно-мастильних матеріалів. У Тульській області під удар потрапив Новомосковський хімічний завод Азот, там спалахнула пожежа.