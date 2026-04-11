Російський фрегат Адмірал Макаров був уражений у ніч проти 6 квітня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Мадяр / Telegram)

Після атак ЗСУ на окупований Севастополь Росія була змушена перемістити свій Чорноморський флот до порту Новоросійськ у Краснодарському краї. Але і там вже небезпечно, а інших локацій для відступу немає.

Про це написало 9 квітня профільне інтернет-видання Naval News.

У матеріалі зазначено, що база Чорноморського флоту в Новоросійську поступово стає непридатною, адже українські дрони вже уражають кораблі і там. Зокрема видання згадує нещодавній удар по російському фрегату Адмірал Макаров.

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Фактично російський Чорноморський флот обмежений Новоросійськом, а порту можуть загрожувати і наземні, і підводні, і повітряні безпілотники. «Тепер захисні морські стіни Новоросійська перетворюються на клітку», — зауважило видання.

Відступати з Новоросійська росіянам нема куди, адже порти Сочі або Очамчира (на території підконтрольної Росії Абхазії) є невеликими. «А відступ через Волго-Донський канал до Каспійського моря може бути незворотним», — підсумовує Naval News.

У ніч проти 6 квітня російський фрегат Адмірал Макаров у порту Новоросійськ Краснодарського краю РФ був уражений щонайменше двічі. За даними Defense Express, цей корабель проєкту 11356Р Буревестник був останнім вцілілим ракетним фрегатом РФ з ракетами Калібр у Чорному морі.

2 березня Сили оборони критично уразили інший фрегат проєкту 11356Р Буревестник — Адмірал Ессен.

Інфографіка: NV

13 квітня 2022 року ЗСУ завдали удару по ракетному крейсеру Москва — флагману Чорноморського флоту РФ, який тоді ще дислокувався в окупованому Криму в Севастополі. Корабель був уражений двома крилатими ракетами з комплексу Нептун і зазнав серйозних пошкоджень. 14 квітня в російському міноборони визнали, що крейсер затонув.

За словами командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, Україна стала першою країною у світі, яка знищила ракетний крейсер під час війни.