У травні кількість успішних атак на російські НПЗ вийшла на рекордний показник (Фото: МНС РФ)

Від початку 2026 року російські нафтопереробні заводи зазнавали уражень щонайменше 194 рази — у 11 разів більше, ніж було за аналогічний період 2025 року

Про це написала Financial Times у неділю, 5 липня, з посиланням на дані польської аналітичної групи Rochan Consulting.

Видання зауважило, що у травні Україна завдала 16 успішних ударів по російських НПЗ, і наразі це найвищий показник за місяць.

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До того ж, вже у червні Україна кілька разів атакувала єдиний нафтопереробний завод у Москві, і ці атаки спричинили не лише масштабні пожежі у російській столиці, а й реальний дефіцит бензину.

Понад половина регіонів РФ були змушені запровадити суворі обмеження на продаж пального, тепер росіяни можуть стояти в черги на заправках годинами, зазначає FT. І доходить висновку, що українська кампанія з виведення з ладу російської енергетичної інфраструктури «привела війну Путіна додому».

Паливний дефіцит в РФ / Інфографіка: NV

18 червня столиця держави-агресора РФ Москва зазнала масованої атаки безпілотників, там лунали вибухи, у мережі публікувалися кадри масштабних пожеж.

Згодом Сили оборони України підтвердили повторне ураження найбільшого в Москві НПЗ, розташованого в районі Капотня — за 15 км від Кремля. На заводі спалахнули пожежі щонайменше в п’яти місцях. Це була вже друга атака лише за два дні: 16 червня дрони СБУ пошкодили «серце заводу» — ключову установку первинної переробки нафти. Вже після першої атаки Московський НПЗ вимушено призупинив роботу.

За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок атаки 18 червня на Московському НПЗ було пошкоджено комплексну установку з переробки нафти, три резервуари РВС-10000 та один резервуар РВС-30000.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) констатували, що українські удари по Москві виявили слабкі місця російської ППО, а так звані «воєнкори» після атак почали відкрито критикувати владу РФ.