Ганебний провал оборони РФ. Україна зірвала план Путіна заробити на війні в Ірані — The Telegraph

Масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі в порту Усть-Луга в Ленінградській області (РФ) після атаки українських БпЛА 25 березня (Фото: Dnipro Osint / Telegram)

Удари українських безпілотників по нафтових об'єктах у Росії завадили Кремлю заробити від продажу нафти на тлі війни в Ірані мільярди доларів.

Про це в п’ятницю, 27 березня, пише The Telegraph, підкреслюючи, що Україна зірвала план російського диктатора Володимира Путіна скористатися кризою на світовому нафтовому ринку.

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Зокрема, пожежа у найважливішому російському нафтовому порту Усть-Луга була такої сили, що стовпи диму було видно з Фінляндії. Небо над портом, де внаслідок найбільшого цьогорічного удару України по території Росії було пошкоджено резервуари для зберігання сирої нафти та нафтопродуктів, а також вантажне обладнання, стало помаранчевим.

Безпілотники, подолавши сотні миль, проскочили крізь ешелони російської ППО і завдали, судячи з усього, прямих влучень, пише The Telegraph. Авторка матеріалу констатує, що другий за кілька днів удар по ключовому нафтовому об'єкту став не тільки ганебним провалом в обороні РФ. Полум’я також виснажило бюджет Кремля. Москва втратила найважливіше джерело доходів саме в той момент, коли Путін найбільше їх потребував.

Про побоювання Кремля щодо нестабільної ситуації, зокрема, свідчить закрита зустріч Путіна з олігархами, на якій він, за даними ЗМІ, запропонував профінансувати війну. Це вказує на напруженість, з якою зіткнулася російська економіка в міру того, як війна проти України триває вже п’ятий рік, зазначає The Telegraph.

До ударів США та Ізраїлю по Ірану доходи РФ від газу та нафти зменшилися на 47% порівняно з попереднім роком. Барелі продавалися Індії за ціною в третину від ринкової, а національний дефіцит досяг 91% від цільового показника на 2026 рік, нагадує авторка статті. Експерти розмірковували, як довго Путін зможе ще вести свою дорогу війну, з урахуванням уповільнення військових витрат через зниження фінансування.

Однак після початку війни на Близькому Сході Москва заробляла близько 760 мільйонів доларів на день на продажах нафти і газу. У березні сума заробітку в цілому склала близько $24 млрд.

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Україна побоювалася, що дефіцит енергоносіїв призведе до зближення Заходу і Москви і зміцнить позиції Кремля на полі бою і за столом переговорів. Але тепер вона завдала серйозного удару по відновленій Росії своїми атаками на енергетичну інфраструктуру, пише The Telegraph. Було припинено роботу майже 40% потужностей з експорту російської нафти. Як вказувало агентство Reuters, такий збій у постачанні нафти став найзначнішим у сучасній історії РФ.

Україна веде кампанію ударів по нафтогазовій галузі РФ понад два роки, але зазначає The Telegraph, атаки, ймовірно, посилюються в міру того, як країна нарощує виробництво зброї.

13 березня Сполучені Штати видали обмежену ліцензію, яка дозволяє країнам закуповувати частину російської нафти та нафтопродуктів, які вже перебувають у морі. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що це рішення «не принесе Москві значної фінансової вигоди» і дозволить «розширити глобальну доступність уже наявних постачань».