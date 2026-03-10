США просять Ізраїль припинити удари по енергетичній інфраструктурі Ірану: Axios назвало три основні причини

Зруйнований унаслідок атаки США та Ізраїлю поліцейський відділок у Тегерані, 3 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Адміністрація президента США Дональда Трампа в понеділок, 9 березня, звернулася до Ізраїлю з проханням не завдавати подальших ударів по енергооб'єктах в Ірані , зокрема по нафтовій інфраструктурі.

Про це пише видання Axios з посиланням на три джерела.

За словами ізраїльського чиновника, повідомлення США були передані на найвищому політичному рівні, а також начальнику штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еялю Заміру.

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Співрозмовник зазначив, що адміністрація Трампа навела три причини для свого запиту:

Такі удари шкодять іранській громадськості, значна частина якої виступає проти режиму.

Трамп прагне співпрацювати з нафтовим сектором Ірану після війни — за аналогією з підходом, який він застосував щодо Венесуели.

Ці удари можуть спровокувати масовані атаки Ірану у відповідь на енергетичну інфраструктуру країн Перської затоки.

Axios пише, що раніше під час цієї війни Тегеран атакував енергооб'єкти країн Перської затоки безпілотниками. Втім, це не завдало значних чи незворотних збитків.

Як зауважують журналісти, побоювання Сполучених Штатів полягають у тому, що нова серія ударів по іранській нафті може змінити цей розрахунок і призвести до ще більшого зростання цін.

Джерело повідомило, що Трамп розглядає удари по енергетичних та нафтових об'єктах Ірану як «варіант Судного дня» — щось, що слід тримати в резерві лише на випадок, якщо Тегеран навмисно першим атакує нафтові об'єкти Затоки.

Очільник Білого дому публічно висловив цю позицію, попередивши в понеділок, що по Ірану завдадуть удару «у 20 разів сильнішого», якщо він зашкодить світовим поставкам нафти.

Трамп написав у Truth Social, що США «знищать легкодоступні цілі, що зробить практично неможливим відновлення Ірану як нації».

Співрозмовник стверджує, що американський президент натякав на потенційні атаки на іранські нафтові об'єкти.

7 березня ізраїльські офіційні особи заявили, що ВПС Ізраїлю завдають ударів по іранській нафтовій інфраструктурі в Тегерані. Це підтверджується відеозаписами, опублікованими в соціальних мережах.

«Схоже, що це перший випадок з початку нинішньої війни, коли Ізраїль завдає ударів по національній інфраструктурі в Ірані», — писало видання Times of Israel.

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Ізраїльський телеканал Channel 12 з посиланням на джерела повідомляв, що спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути на переговори до Ізраїлю у вівторок, 10 березня, стосовно ізраїльських ударів по нафтових об'єктах Ірану.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану — головне

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідеру Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.