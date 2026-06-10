Українські удари пошкодили до 15 резервуарів на найбільшій нафтобазі РФ на Кавказі — ЗМІ

Українські удари по нафтобазі Грушовая у російському Новоросійську завдали суттєвих збитків одному з найбільших об'єктів зберігання нафтопродуктів на Кавказі. За попередніми оцінками, пошкоджено від 10 до 15 резервуарів із паливом.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на аналіз супутникових знімків.



Згідно з оприлюдненими даними, щонайменше 4−5 резервуарів були повністю знищені або серйозно пошкоджені внаслідок удару, завданого 8 червня. Водночас загальна кількість пошкоджених місткостей зросла після двох послідовних атак, які відбулися у травні та на початку червня.

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Нафтобаза Грушовая розташована в Новоросійську Краснодарського краю та є важливим елементом логістичної інфраструктури російського паливно-енергетичного комплексу.

Нагадаємо, у ніч проти 8 червня оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій та іншими складовими Сил оборони України завдали удару по перевалковій нафтобазі Грушовая.

За оцінками експертів, ураження таких об'єктів впливає на можливості Росії щодо зберігання та транспортування пального, яке використовують для забезпечення військових потреб.