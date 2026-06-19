Закріплюються дві позиції: у Вашингтоні змінилися настрої щодо війни в Україні — The Economist

Зустріч лідерів та посадовців США та України під час саміту G7 в Евіан-ле-Бен, Франція, 16 червня 2026 року (Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

У США спостерігається зміна настроїв щодо війни в Україні. Після рекордних ударів Сил оборони по Москві 18 червня у Вашингтоні закріплюються дві позиції, йдеться у матеріалі The Economist .

Перша позиція полягає у тому, що країні-агресору Росії не можна довіряти. Друга — те, що Україна є переможцем у війні, а не переможеним, говориться у статті.

Масшатбний удар українськими дронами по нафтопереробному заводу у Москві, внаслідок чого російську столицю 18 червня затягнуло димом, «не залишився непоміченим» у США.

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Раніше міністр армії Ден Дрісколл визнавав, що рівень інтеграції українських Збройних сил на полі бою перевершив аналогічний показник американських військ. Згодом голова Пентагону Піт Гегсет заявив, що Америка «дуже багато навчилася» з операцій України з використанням БпЛА.

Джерела, наближені до Білого дому, вбачають зміну в ставленні президента Дональда Трампа до війни, припускаючи, що конфлікт для нього набув більш «людського» виміру.

«Трамп обпікся на досвіді з Іраном і тепер розуміє, що без тиску на Путіна він не отримає того, чого хоче», — сказав колишній український чиновник.

За даними The Economist, після саміту G7 15−17 червня у французькому Евіані неформальні переговори з Росією відновилися, і щодня відбуваються контакти української та американської перемовних груп щодо можливого двоетапного припинення вогню.

18 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Трамп спочатку був переконаний у поразці України у війні проти РФ, але згодом змінив думку, побачивши стійкість і здатність українців продовжувати боротьбу.

Сам Трамп заявив, що Україна «досить добре тримається» у війні проти Росії, попри значну перевагу Москви у військових ресурсах.