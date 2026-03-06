Піт Гегсет попередив, що іранцям не варто виходити на протести, поки тривають бомбардування Тегерана та інших міст (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що удари по Ірану можуть створити умови для повстання проти режиму. Про це повідомляє The Hill .

«Ніхто не зробив більше, ніж президент Трамп, щоб відкрити можливість для тих, хто хоче вільного Ірану», — сказав він у штаб-квартирі Центрального командування США у Флориді.

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Водночас Гегсет попередив, що іранцям не варто виходити на протести, поки тривають бомбардування Тегерана та інших міст.

За його словами, «настане момент», коли президент США Дональд Трамп або іранський народ вирішать скористатися ситуацією.

«Ми робимо багато речей, ізраїльська армія також робить багато речей, спрямованих проти тих, хто переслідує протестувальників», — зазначив глава Пентагону.

Командувач Центрального командування США адмірал Бред Купер зауважив, що удари спрямовані по штабах та людей, які причетні до придушення протестів.

При цьому він також закликав іранський народ поки що залишатися у своїх домівках і не заважати операції США та Ізраїля.

В Ірані наприкінці 2025 року спалахнули масштабні антиурядові протести. Вони розпочалися в Тегерані в середовищі підприємців, незадоволених економічною ситуацією та падінням курсу національної валюти відносно долара США. У 2025 році іранський ріал втратив майже половину своєї вартості стосовно долара, а інфляція в грудні досягла 42,5%.

За оцінками, у січні було вбито понад 30 тисяч іранців після того, як режим наказав відкрили вогонь по мільйонах протестувальників на вулицях. Уряд Тегерана відключив інтернет і зв’язок з рештою світу та всередині країни, що ускладнило збір інформації про масові вбивства.

Інфографіка: NV

Спільна операція проти Ірану під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США) триває з 28 лютого. Внаслідок ударів по Тегерану загинув 86-річний аятола Алі Хаменеї. Також ліквідовано десятки іранських високопосадовців.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та запустив сотні ракет і дронів по країнах Перської затоки, де уражено американські військові бази, посольства та нафтові об'єкти.