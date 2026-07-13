Трамп оголосив, що США відновлюють морську блокаду Ірану і братимуть гроші за «охорону» Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відновлять морську блокаду Ірану , самі контролюватимуть Ормузьку протоку і отягуватимуть за це плату.

Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social у понеділок, 13 липня.

Фото: Truth Social / скриншот

«Ормузька протока відкрита і залишатиметься відкритою — з Іраном чи без нього. Ми відновлюємо ІРАНСЬКУ БЛОКАДУ, яка так називається тому, що вона перешкоджає лише іранським суднам або їхнім клієнтам входити до протоки чи залишати її», — йдеться у дописі Трампа.

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Також президент США заявив, що США «відтепер будуть відомі як ОХОРОНЕЦЬ ОРМУЗЬКОЇ ПРОТОКИ» і. «з міркувань справедливості отримуватимуть відшкодування у розмірі 20% від вартості всіх перевезених вантажів».

Трамп заявив, що реалізація цього плану «розпочнеться негайно», і розкритикував іранську владу за нездатність домовитися про угоду.

«Ми дуже сильно вдарили по них [Ірану] минулої ночі. Щоразу, коли вони надсилають дрон, ми завдаємо по них сильних ударів. Але у нас була угода. […] Це була вирішена справа, а потім вони її порушили. Вони завжди її порушують. У нас було 10 угод з цими людьми, тому ми просто збираємося дуже сильно вдарити по них», — навів слова Трампа телеканал CNN.

У ніч проти 13 липня США за наказом президента Трампа розпочали нову серію ударів по території Ірану. Метою операції є послаблення можливостей Тегерана атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці.

Це вже четверта серія американських ударів по Ірану за останній тиждень. Загострення розпочалося після атак іранських сил на комерційні судна в Ормузькій протоці. У відповідь США 7−8 липня завдали ударів по десятках військових об'єктів на території Ірану. Тегеран у відповідь атакував американські об'єкти на Близькому Сході.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. Штати дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

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Так само 18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

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Проте вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

26 червня американські військові заявили, що завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку торговельного судна в Ормузькій протоці.

27 червня Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході. В Центральному командуванні ЗС США того самого дня повідомили про нові удари по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки.