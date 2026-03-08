Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути на переговори до Ізраїлю у вівторок, 10 березня, стосовно ізраїльських ударів по нафтових об'єктах Ірану .

Про це Channel 12 повідомив високопоставлений американський чиновник з питань безпеки, пише The Times of Israel у неділю, 8 березня.

За словами американського високопосадовця, Ізраїль заздалегідь поінформував Сполучені Штати про плани атакувати об'єкти іранської нафтової інфраструктури, однак не зазначив про масштаби удару. Як зауважив чиновник, американці очікували, що буде символічний удар і були здивовані масштабами атаки.

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«Ми не вважаємо, що це була хороша ідея», — зазначив посадовець.

За його словами, в американських чиновників є побоювання, що удари по нафтових об'єктах Ірану можуть призвести до зворотного ефекту, зміцнивши режим. З цих об'єктів постачається паливо зокрема і цивільному населенню Тегерана. Тому, як зазначає посадовець, американці стурбовані, що ця атака може налаштувавши громадську думку проти Ізраїлю та США.

Водночас представник ізраїльської служби безпеки заявив, що метою ударів по паливних складах Ірану частково було послати Тегерану сигнал про необхідність припинити атакувати цивільні об'єкти в Ізраїлі.

7 березня ізраїльські офіційні особи заявили, що ВПС Ізраїлю завдають ударів по іранській нафтовій інфраструктурі в Тегерані, що підтверджується відеозаписами, опублікованими в соціальних мережах, писало видання Times of Israel.

«Схоже, що це перший випадок з початку нинішньої війни, коли Ізраїль завдає ударів по національній інфраструктурі в Ірані», — йшлось у матеріалі.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув у результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль натомість атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

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За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.