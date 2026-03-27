У ISW оцінили, як удари України по портах у Приморську, Новоросійську та Усть-Лузі позначилися на експорті нафти

Удари українських безпілотників і захоплення російських нафтових танкерів західними країнами мають значний вплив на доходи Росії від експорту нафти.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що раніше агентство Reuters повідомило, що, за його розрахунками, удари українських безпілотників, збої в роботі нафтопроводу Дружба і захоплення нафтових танкерів зупинили щонайменше 40% експортних потужностей Росії з видобутку нафти (приблизно два мільйони барелів на добу).

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У ISW підкреслюють, що в березні Україна завдала ударів по всіх трьох найбільших західних портах Росії з експорту нафти — Новоросійську, Приморську та Усть-Лузі.

Удари українських військ по портах Приморськ і Усть-Луга в ночі з 22 на 23 березня і з 24 на 25 березня зупинили операції з відвантаження сирої нафти в обох портах, уточнюють в ISW.

Згідно з інформацією Reuters, Новоросійський нафтовий термінал працює нижче запланованої потужності з моменту українських ударів. При цьому трейдери повідомили агентству, що нещодавні захоплення в Європі пов’язаних із Росією нафтових танкерів порушили експорт нафти з Мурманська на 300 тисяч барелів на добу. Трейдери також зазначили, що збої в російських маршрутах експорту нафти на Захід змусили Росію покладатися на експорт нафти в Азію, але експортні можливості цих маршрутів обмежені.

«Удари українських безпілотників і спроби Заходу захопити російські нафтові танкери чинять значний вплив на доходи Росії від експорту нафти, від яких Росія залежить для фінансування своєї війни в Україні», — йдеться у звіті ISW.

У ніч із вівторка на середу, з 24 на 25 березня, Ленінградську область атакували безпілотники. Повідомлялося про пожежу в порту Усть-Луга, місцеві жителі заявляють про вибухи і спалахи в небі

Пізніше в СБУ підтвердили атаку далекобійними дронами Центру спецоперацій Альфа, яким довелося подолати понад 900 кілометрів і «успішно відпрацювали по цілях».

«Сьогоднішня спецоперація — це символічний „подарунок“ ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в Росії тепер немає безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога», — заявив в. о. голови СБУ генерал-майор Євген Хмара.

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За минулий тиждень це була вже друга атака безпілотників на ключові порти, які забезпечують експорт російської нафти через Балтійське море.

У ніч на 23 березня дрони атакували порт Приморськ у Ленінградській області. Там спалахнула пожежа, Генштаб ЗСУ підтвердив поразку нафтового терміналу «Транснефть — порт Приморськ», де було пошкоджено як резервуарний парк, так і нафтоналивну інфраструктуру.

При цьому порт Усть-Луга українські дрони вже атакували і вражали у 2025 році, після чого він був змушений призупинити роботу і лише нещодавно її відновив.