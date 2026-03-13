МЗС Росії викликало послів Британії та Франції через удар ракетами Storm Shadow по заводу в Брянську

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Великої Британії Найджела Кейсі та посла Франції Ніколя де Рів'єра через атаку Сил оборони України по заводу Кремний Эл у Брянську.

Про це повідомили на сторінці відомства у п’ятницю, 13 березня.

Зазначається, що дипломатам висловили «рішучий протест» через удар по заводу крилатими ракетами, «виробленими спільним французько-британським концерном MBDA».

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Також у заяві стверджується, що внаслідок цього удару загинули семеро людей.

У Кремлі наполягають, що така атака була б неможливою без участі британських і французьких фахівців та без надання розвідданих.

10 березня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України завдали ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки Кремний Эл.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджував, що «шестеро людей загинули» під час ракетної атаки на Брянськ, а «ще 37 — постраждали». При цьому путінський чиновник не згадав про влучання по заводу, проте попередив містян про «задимлення продуктами горіння в Радянському районі», де розташований Кремній Ел.

За даними OSINT-аналітиків Defense Express, Кремний Эл можна вважати знищеним, а не просто пошкодженим. Навіть часткове відновлення технологічних процесів займе роки.

Згідно з аналізом, у головне виробниче приміщення заводу розміром приблизно 140 на 140 метрів влучили п’ять крилатих ракет. Бойова частина Storm Shadow типу BROACH вагою 450 кг спочатку пробиває першу перешкоду за допомогою кумулятивного заряду, а потім головний боєприпас вибухає вже у приміщенні.

Інфографіка: NV

Кремний Эл є одним із найбільших у Росії постачальників військової мікроелектроніки, у який Кремль інвестував мільярдні кошти. На ньому виробляють компоненти для ракетних комплексів Панцир, Іскандер, РЛС, РЕБ, а також російських дронів.