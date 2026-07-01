Супутникові знімки показали наслідки прильотів ракет Фламінго по заводу Титан-Барикади у російському Волгограді

У мережі з’явився супутниковий знімок, що показують наслідки удару ракетами FP-5 Фламінго по підприємству Титан-Барикади у російському Волгограді 27 червня.

Знімок поширив Telegram-канал Supernova+ у середу, 1 липня.

Фото: Supernova+/Telegram

У ніч проти 27 червня у російському Волгограді пролунали вибухи, влада держави-агресора РФ заявила про атаку «високошвидкісними повітряними цілями» та пошкодження промислового підприємства. Osint-канал Гарбуз повідомив, що під удар комплексу FP-5 Фламінго міг потрапити завод Титан-Барикади — єдиний виробник пускових установок для ОТРК Іскандер-М.

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Згодом удар по заводу Титан-Барикади підтвердив президент України Володимир Зеленський. Генштаб ЗСУ уточнив, що Титан-Барикади — це підприємство повного циклу (від проєктування до серійного виробництва), яке виробляє самохідні пускові установки і транспортно-заряджальні машини (ТЗМ) для оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М, яким РФ регулярно обстрілює українські міста.

30 червня Telegram-канал Exilenova+ оприлюднив відео, на якому зафіксовано влучання двох ракет FP-5 Фламінго по російському оборонному підприємству Титан-Барикади у Волгограді.