Відкинув причетність США. Трамп заявив, що Іран або «хтось інший» міг вдарити по іранській школі для дівчат
Підготовка могил для жертв після удару по школі в Мінабі, Іран, 2 березня 2026 року (Фото: Iranian Foreign Media Department/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран або «хтось інший» міг завдати удару по іранській школі, унаслідок якого загинули близько 150 людей. Про це повідомляє The Guardian.
Під час пресконференції у Флориді Трампа запитали, чи візьмуть США відповідальність за удар по школі в Мінабі після того, як відеозапис показав, що американська ракета Tomahawk уразила військово-морську базу, розташовану поруч.
У відповідь президент США сказав, що бомбардування було здійснено Іраном або «кимось іншим».
«Мені сказали, що це питання розслідується, але ракети Tomahawk використовуються й іншими країнами. Як ви знаєте, Tomahawk є у багатьох інших країн. Вони купують їх у нас», — зазначив Трамп.
На запитання, чому він припустив, що відповідальність несе Іран, президент відповів: «Бо я просто не знаю про це достатньо».
Трамп також додав, що «готовий змиритися» з «будь-якими» висновками розслідування.
Відео, опубліковане іранським інформаційним агентством Mehr і геолоковане розслідувальним колективом Bellingcat, вказує на те, що початкова школа в Мінабі була уражена 28 лютого під час серії ударів США по сусідньому військово-морському об'єкту Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).
Експерти з боєприпасів розповіли The Guardian, що на відео зафіксована ракета Tomahawk, яку у нинішній війни використовують лише Сполучені Штати.
28 лютого прокурор іранського округу Мінаб Ебрагім Тахері заявив, що внаслідок удару Ізраїля та США по школі для дівчаток загинули приблизно 148 осіб, 95 — дістали поранення. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про вбивство невинних дітей — учениць школи.
Ізраїль заявив, що перевіряє вказані дані.
За даними Reuters, американські військові слідчі вважають, що війська США, ймовірно, несуть відповідальність за удар по іранській школі для дівчаток.