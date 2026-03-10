Відкинув причетність США. Трамп заявив, що Іран або «хтось інший» міг вдарити по іранській школі для дівчат

Підготовка могил для жертв після удару по школі в Мінабі, Іран, 2 березня 2026 року (Фото: Iranian Foreign Media Department/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран або «хтось інший» міг завдати удару по іранській школі , унаслідок якого загинули близько 150 людей. Про це повідомляє The Guardian .

Під час пресконференції у Флориді Трампа запитали, чи візьмуть США відповідальність за удар по школі в Мінабі після того, як відеозапис показав, що американська ракета Tomahawk уразила військово-морську базу, розташовану поруч.

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У відповідь президент США сказав, що бомбардування було здійснено Іраном або «кимось іншим».

«Мені сказали, що це питання розслідується, але ракети Tomahawk використовуються й іншими країнами. Як ви знаєте, Tomahawk є у багатьох інших країн. Вони купують їх у нас», — зазначив Трамп.

На запитання, чому він припустив, що відповідальність несе Іран, президент відповів: «Бо я просто не знаю про це достатньо».

Трамп також додав, що «готовий змиритися» з «будь-якими» висновками розслідування.

Відео, опубліковане іранським інформаційним агентством Mehr і геолоковане розслідувальним колективом Bellingcat, вказує на те, що початкова школа в Мінабі була уражена 28 лютого під час серії ударів США по сусідньому військово-морському об'єкту Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Експерти з боєприпасів розповіли The Guardian, що на відео зафіксована ракета Tomahawk, яку у нинішній війни використовують лише Сполучені Штати.

28 лютого прокурор іранського округу Мінаб Ебрагім Тахері заявив, що внаслідок удару Ізраїля та США по школі для дівчаток загинули приблизно 148 осіб, 95 — дістали поранення. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про вбивство невинних дітей — учениць школи.

Ізраїль заявив, що перевіряє вказані дані.

За даними Reuters, американські військові слідчі вважають, що війська США, ймовірно, несуть відповідальність за удар по іранській школі для дівчаток.