Білий дім не визнає провину. AP реконструювало удар США по школі в Ірані, внаслідок якого загинули понад 100 дітей

Люди та рятувальники розбирають завали після удару по школі в Мінабі, Іран, 28 лютого 2026 року (Фото: Abbas Zakeri/Mehr News/WANA via REUTERS)

Поки в Пентагоні мовчать щодо найсмертоноснішого із зареєстрованих ударів у межах війни США та Ізраїлю проти Ірану — 28 лютого по школі в місті Мінаб — агентство Associated Press випустило власну реконструкцію подій.

Відповідний матеріал був опублікований 1 липня на сайті видання.

Як пише АР, події журналісти агентства реконструювали, спираючись на інформацію з відкритих джерел, відеозаписи, звіти правозахисних організацій та інтерв'ю з дослідниками та цивільними особами (і в Ірані, і за його межами).

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«Адміністрація Трампа досі не взяла на себе пряму відповідальність і не оприлюднила офіційно результати розслідування Пентагону щодо бомбардування в Мінабі 28 лютого, хоча військові практично відразу мали докази того, що була уражена ділянка, на якій знаходилася школа», — повідомило AP джерело серед американських чиновників.

Минулого тижня, відповідаючи на запитання про цей інцидент, президент США Дональд Трамп заявив, що «не читав звіт Пентагону» і «не бачив нічого, що змусило б його повірити в те, що атаку здійснили США».

«Я не знаю, чи вдасться їм колись вирішити цю проблему і встановити, хто в цьому винен, тому що ракети літали всюди. Я не думаю, що це були ми», — сказав він.

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Школа Шаджарех Тайебе (у перекладі з фарсі «Добре дерево») була розташована в місті Мінаб, яке знаходиться на південному сході Ірану приблизно за 25 км від Ормузької протоки, пише АР.

«Згідно з оцінкою супутникових знімків та карт із відкритих джерел, проведеною агентством AP, школа знаходилася в межах того самого огородженого комплексу, що і база Корпусу стражів ісламської революції (силове крило режиму аятол Ірану — ред.). Колись вона була частиною цієї сусідньої бази, але понад десять років тому була огороджена та переобладнана», — повідомило видання.

На основі аналізу супутникових знімків агентство AP висунуло припущення, що на шкільний комплекс впав шквал снарядів — вони уразили як мінімум п’ять будівель.

«Сотні фунтів вибухівки обвалили будівлю школи. Агентству AP не вдалося точно встановити, скільки саме боєприпасів влучило в школу, але в результаті атаки тіла школярів були настільки понівечені, що багато з них не вдалося ідентифікувати», — пише видання.

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До кінця 28 лютого дня лікарі місцевої лікарні оцінили кількість тіл як не менше 108, але попередили, що, найімовірніше, це занижені цифри, повідомив АР житель Мінабу.

Наступного дня підконтрольні режиму аятол ЗМІ спершу заявили, що в результаті удару по школі загинуло близько 150 осіб. Потім вони повідомляли про 168 загиблих.

«В кінцевому підсумку, іранський уряд повністю контролював інформаційний порядок денний навколо удару. Досі не було оприлюднено жодного списку з іменами загиблих», — пише АР.

За інформацією джерела агентства серед американських чиновників, в Армії США володіли інформацією про удари в районі Мінабу — хоча потім знадобився час, щоб перевірити твердження іранського режиму, що було уражено навчальний заклад, і розпочати офіційне розслідування.

Один ексчиновник Пентагону на правах анонімності розповів агентству, що бомбардування 29 лютого — природний результат змін, на які пішла адміністрація Трампа з метою скорочення штату співробітників, що займаються пом’якшенням збитків цивільному населенню під час бойових дій.

«Коли Піт Гегсет вступив на посаду голови Пентагону, він різко скоротив штат підрозділу під назвою Центр передового досвіду із захисту цивільного населення, створеного за вказівкою Конгресу наприкінці 2022 року», — пише АР.

Як повідомила дослідницька група Airwars, її співробітники витратили кілька місяців на ретельний аналіз інформації з відкритих джерел, щоб встановити особи жертв.

«Група встановила імена та особи 157 загиблих, у тому числі 123 дітей, яким було 13 років або менше, і 34 дорослих. Серед дорослих — 26 співробітників школи (одна з яких була вагітна) і п’ять батьків, кожен з яких втратив принаймні одну дитину», — пише АР.

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Група Airwars оцінює кількість загиблих у діапазоні від 157 до 168 осіб і повідомляє, що від 95 до 111 осіб дістали поранення в результаті удару, підсумували в агентстві.

Видання The New York Times зазначало, що авіаудар 28 лютого по початковій школі в місті Мінаб є найбільш смертоносним відомим епізодом із жертвами серед цивільного населення з часів нападу США та Ізраїлю на Іран.

За даними агентства Reuters, американські військові слідчі вважали, що війська США, ймовірно, несуть відповідальність за удар по іранській школі для дівчат.

При цьому представники Білого дому підтвердили американським законодавцям, що Сполучені Штати завдали удару по району в Ірані, де була уражена початкова школа і загинули десятки дітей.

8 березня президент США Дональд Трамп на борту Air Force One, відповідаючи на запитання журналістів про відповідальність США за атаку, заявив — удару по школі нібито «завдав сам Іран».

10 березня на пресконференції у Флориді голова Білого дому заявив, що удар по школі був «здійснений Іраном або кимось іншим».

«Мені сказали, що це питання розслідується, але ракети Tomahawk використовуються й іншими країнами. Як ви знаєте, Tomahawk є у багатьох інших країн. Вони купують їх у нас», — запевняв президент Трамп.

11 березня газета The New York Times повідомила з посиланням на власні джерела, що, згідно з попередніми результатами розслідування, саме Армія США несе відповідальність за ракетний удар по іранській початковій школі в Мінабі 28 лютого.

«Удар по будівлі початкової школи Shajarah Tayyebeh 28 лютого був результатом помилки у визначенні цілі з боку американських військових, які завдавали ударів по сусідній іранській базі — раніше будівля школи була її частиною, як показало попереднє розслідування», — повідомило видання.