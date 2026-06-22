У Воронежі внаслідок ракетного удару було уражено завод з виробництва напівпровідників (Фото: via Exilenova+ / Telegram)

Коли російський Вороніж у понеділок, 22 червня, зазнав ракетного удару , диктатор РФ Володимир Путін покладав вінка до Могили невідомого солдата в Москві.

Про це повідомило Агентство. Новости.

Там зауважили, що ракетну небезпеку у Воронезькій області оголосили об 11:40, вже об 11:50 місцеві мешканці повідомили про вибухи, а ще за кілька хвилин почали з’являтися перші кадри наслідків удару.

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Майже одночасно з ударом по Воронежу у Москві відбувалася церемонія покладання Путіним вінка. Державне агентство ТАСС розпочало трансляцію о 12:05.

Близько 12:50 ракетну небезпеку оголосили і у Московській області.

Агентство. Новости також зазначило, що Путін поклав квіти до стел міст-героїв і міст воїнської слави, а одним з таких міст є Воронеж.

Вночі та вранці 22 червня столиця держави-агресора РФ Москва зазнала атаки безпілотників. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила близько 80 дронів, які рухалися в бік міста.

Щодо Воронежа, то там, за інформацією моніторингових каналів, внаслідок ракетного удару було уражено завод напівпровідників, який входить до складу російського ВПК.

Генеральний штаб ЗСУ згодом підтвердив ураження у російському Воронежі заводу з виробництва електроніки для ракет ОТРК Іскандер та Х-101.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України у ніч проти 22 червня уразили центр космічного зв’язку Дубна у Московській області РФ.