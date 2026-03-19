«З такою силою, якої вони не бачили». Трамп пригрозив підірвати іранське газове родовище Південний Парс у разі нових атак на Катар

Про це він написав у четвер, 19 березня, у своєму Truth Social.

Зокрема Трамп зазначив, що Ізраїль завдав удару по газовому родовищу Південний Парс в Ірані «через гнів на те, що відбувається на Близькому Сході», при цьому було уражено лише невелику його частину. За його словами, США не були поінформовані про цю атаку, а Катар не мав до неї жодного стосунку і не знав про її підготовку.

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Він також заявив, що Іран, не маючи повної інформації про обставини удару по родовищу, безпідставно атакував частину газової інфраструктури Катару. Трамп наголосив, що Ізраїль більше не здійснюватиме атак по цьому об'єкту, якщо Іран не вирішить знову вдарити по Катару.

«У такому разі США — із допомогою чи без неї та незалежно від згоди Ізраїлю — масовано підірвуть усе газове родовище Південний Парс із такою силою й потужністю, яких Іран ніколи раніше не бачив», — заявив Трамп.

Водночас він підкреслив, що не хотів би ухвалювати таке рішення через можливі довгострокові наслідки для Ірану, але запевнив, що «якщо об'єкти з виробництва СПГ у Катарі знову будуть атаковані, я не вагатимуся».

В The Guardian зазначали, що після погроз Трампа ціни на нафту та європейський природний газ різко піднялися, зокрема Brent подорожчала на 3,9% до 111,51 долара за барель. На фондових ринках Азії також посилився тиск — Nikkei 225 впав на 2,5%.

19 березня повідомлялось, що Іран двічі менш ніж за 12 годин атакував ракетами промислову зону Ras Laffan у Катарі — один із найбільших у світі центрів зрідження природного газу, що спричинило масштабні пошкодження та пожежі на об'єкті.

Катар оголосив персонами нон ґрата військового та безпекового аташе посольства Ірану, а також їхній персонал після удару по промисловому місту Рас-Лаффан.

Згідно з даними аналітичної платформи Kpler, 2025 року Європа отримувала від Катару 7% усіх поставок скрапленого природного газу (СПГ).

2 березня в корпорації QatarEnergy офіційно підтвердили припинення виробництва СПГ і супутніх продуктів на своїх комплексах у містах Рас-Лаффан і Месаїд.

Також повідомлялося, що 2025 року QatarEnergy відвантажила 80,97 млн тонн ЗПГ, її виробнича потужність становить до 142 млн тонн на рік. За оцінками трейдерів, компанія поставляє 90−95% газу за довгостроковими контрактами і 5−10% за спотовими. Найбільшими інвесторами в QatarEnergy є світові енергетичні гіганти Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies, Eni, Conoco.

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Раніше повідомлялося, що Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рик лева (Ізраїль) і Епічна лють (США) 28 лютого. У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети і дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії.

