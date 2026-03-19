Удар по газовому родовищу Південний Парс. Нетаньягу заявив, що Ізраїль діяв самостійно

Нетаньягу заявив, що Ізраїль діяв самостійно під час атаки на Південний Парс (Фото: REUTERS/Ronen Zvulun)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль діяв самостійно, коли завдав удару по іранських об'єктах на найбільшому у світі газовому родовищі Південний Парс , повідомляє Guardian .

Під час пресконференції Нетаньягу не уточнив, чи знав президент США Дональд Трамп про цей план заздалегідь.

«Президент Трамп попросив нас утриматися від подальших атак, і ми наразі стримуємося», — сказав він.

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Раніше 19 березня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «нічого не знають» про ізраїльський удар по іранських об'єктах на найбільшому у світі газовому родовищі Південний Парс. CNN пише, що насправді США знали про атаку.

Зокрема співрозмовники телекомпанії заявили, що Ізраїль здійснив атаку у координації з Вашингтоном, і це суперечить твердженню президента Трампа.

Удар по Південному Парсу оцінюють як новий етап ескалації. Видання The Guardian зауважило, що вперше від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану під удар потрапили об'єкти, пов’язані безпосередньо з видобутком викопного палива, а не з нафтопереробкою.

До того Ізраїль атакував низку іранських паливних складів, але утримувався від ударів по об'єктах саме з видобутку нафти та природного газу.

18 березня Іран заявив, що США та Ізраїль завдали удару по газовому родовищу Південний Парс у Перській затоці.

Того самого дня Іран атакував великі енергетичні об'єкти в сусідніх країнах Перської затоки. Іранськими ракетами завдано удару по промисловій зоні Ras Laffan Industrial City у Катарі - головному енергетичному хабу цієї країни та найбільшому в світі центру зрідження природного газу.

19 березня президент США Дональд Трамп застеріг Іран від подальших атак на Катар. Зокрема він попередив про можливий підрив усього газового родовища Південний Парс.