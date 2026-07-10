«Один з найбільших на півдні РФ»: Генштаб та СБС підтвердили ураження НПЗ Ільський в Краснодарському краї
Сили оборони атакували Ільський НПЗ на території РФ (Фото: Exilenova+)
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу Ільський у Краснодарському краї РФ.
Про це Генштаб повідомив у п’ятницю, 10 липня.
На території НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
«НПЗ Ільський є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ», — зауважили в Генштабі. Проєктна потужність підприємства становить до 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне паливо та інші нафтопродукти, які використовуються зокрема для забезпечення військової логістики держави-агресора Росії.
Також, за даними Генштабу, було завдано удару по нафтовому терміналу Курганнефтепродукт у Таганрозі та нафтобазі Азовнефтепродукт в Азові (обидва міста — у Ростовській області РФ).
Так само 10 липня Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження НПЗ Ільський. Удару завдали у ніч проти 10 липня оператори 1-го окремого центру у взаємодії з ГУР Міноборони України, Державною прикордонною службою та іншими складовими Сил оборони.
У ніч проти 10 липня безпілотники атакували одразу кілька об'єктів паливної інфраструктури РФ. Пожежі зафіксували на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї та на портовому терміналі в Таганрозі Ростовської області.