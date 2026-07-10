«Один з найбільших на півдні РФ»: Генштаб та СБС підтвердили ураження НПЗ Ільський в Краснодарському краї

10 липня, 18:07
Сили оборони атакували Ільський НПЗ на території РФ (Фото: Exilenova+)

Сили оборони атакували Ільський НПЗ на території РФ (Фото: Exilenova+)

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу Ільський у Краснодарському краї РФ.  

Про це Генштаб повідомив у п’ятницю, 10 липня.

На території НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

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«НПЗ Ільський є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ», — зауважили в Генштабі. Проєктна потужність підприємства становить до 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензини, дизельне паливо та інші нафтопродукти, які використовуються зокрема для забезпечення військової логістики держави-агресора Росії.

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Також, за даними Генштабу, було завдано удару по нафтовому терміналу Курганнефтепродукт у Таганрозі та нафтобазі Азовнефтепродукт в Азові (обидва міста — у Ростовській області РФ).

Так само 10 липня Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про ураження НПЗ Ільський. Удару завдали у ніч проти 10 липня оператори 1-го окремого центру у взаємодії з ГУР Міноборони України, Державною прикордонною службою та іншими складовими Сил оборони.

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У ніч проти 10 липня безпілотники атакували одразу кілька об'єктів паливної інфраструктури РФ. Пожежі зафіксували на Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї та на портовому терміналі в Таганрозі Ростовської області.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Генштаб ЗСУ Сили безпілотних систем удари по російських НПЗ удари по території РФ

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