Федоров показав Пісторіусу удар по Москві, українці оцінили реакцію німецької делегації

Крім глави німецького відомства, відео удару по Москві, яке показав Михайло Федоров, уважно дивились і його колеги — члени делегації ФРН (Фото: threads.com/michael.fedorov)

Глава Міноборони Михайло Федоров на полях 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) показав своєму німецькому колезі Борису Пісторіусу відео ранкового удару 18 червня по Москві .

«Показую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу московський ранок», — підписав він знімок. Причому, крім самого глави німецького відомства, відео уважно дивилися й його колеги — члени делегації ФРН.

Реклама

Користувачі Threads, зокрема й відома українська співачка Злата Огнєвич, високо оцінили знімок.

«Німцям завжди приємно бачити, як горить Москва», «Міноборони в а*ує», «Вираз обличчя замість тисячі слів», «По обличчях видно — 0 осуду, 100% розуміння та зацікавленості», «Так можна візуалізувати слово „а*уй“», — написали вони в коментарях.

Фото: threads.com/michael.fedorov

Фото: threads.com/michael.fedorov

Фото: threads.com/michael.fedorov

Фото: threads.com/michael.fedorov

16 червня Московський нафтопереробний завод у районі Капотні зазнав удару українських дронів.Тоді було пошкоджено «серце заводу» — ключову установку первинної переробки нафти.

Вранці 18 червня столицю РФ знову масово атакували безпілотники — і знову було уражено Московський НПЗ.

Пізніше стало відомо, що Москва зазнала наймасштабнішої атаки безпілотників з початку повномасштабної війни проти України. Російську столицю атакували понад 180 дронів.

Також повідомлялося, що московський НПЗ переробляє близько 11 млн тонн нафти на рік і забезпечує близько 50% потреб російської столиці в дизельному пальному.

За підрахунками Defense Express, дрони пролетіли повз щонайменше п’ять комплексів Панцир, встановлених на вежах або височинах.