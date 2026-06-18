«У Кремля тепер два сценарії». У СБС розповіли про можливі наслідки удару по Московському НПЗ

Заступник командира 1-го Окремого центру безпілотних систем СБС Роман Парханов заявив, що удар по Московському НПЗ — «паливному серцю всього столичного регіону» — змінює формат російського тилу.

Про це він сказав у коментарі агентству Інтерфакс-Україна.

«Поки регіони РФ відчували на собі всі наслідки бойових дій, Москва залишалася недоторканною вітриною. Проте ураження Московського НПЗ остаточно перегорнули цю сторінку історії. Попри заяви мера Сергія Собяніна про „успішну роботу ППО“, приховувати безповоротність війни на російській території більше не вдається», — зазначив Парханов.

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Військовий пояснив, що Московський нафтопереробний завод — це не просто одне з багатьох підприємств, а «паливне серце всього столичного регіону».

Він каже, що цей об'єкт забезпечував близько 35% потреб російської столиці у паливі, а за деякими позиціями покривав до половини всього обсягу бензину та дизеля, який споживає це місто.

«Коли атака відбувається всього за 15 кілометрів від Кремля, це миттєво руйнує два ключові міфи: про столичну систему ППО та перетворює війну з екрана телевізора на реальну загрозу», — заявив заступник командира.

За словами Парханова, удар по заводу спровокував гостру паливну дилему, яка загрожує внутрішній стабільності РФ.

«Криза з пальним уже давно є нормою для російських провінцій та окупованих територій. Тепер проблема вибухнула в самому центрі ухвалення рішень», — зазначив він.

У 1-му Окремому центрі безпілотних систем наголосили, що у «Кремля тепер є лише два сценарії дій, і обидва ведуть до внутрішньої кризи».

«Варіант перший: забрати пальне та дизель з інших регіонів РФ, щоб штучно залити москвичів бензином і зберегти ілюзію „ситого миру“. Це поглибить кризу по всій Росії, але врятує спокій у столиці. Варіант другий: запровадити талони на пальне в самій Москві, показавши, що за імперську велич треба платити всім», — вважає Парханов.

На думку військового, найімовірніше, російська влада піде шляхом визнання дефіциту і запровадження лімітів на пальне в самій Москві.

Однак він наголосив, що головний ефект від ударів по Московському НПЗ — не лише економічний, а й психологічний.

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«Руйнується головний соціальний договір між Кремлем та суспільством, який звучав так: „влада воює — столиця відпочиває“. Сьогодні цей договір було офіційно порушено. Усвідомлення того, що безпечних зон у країні більше немає, а столичний статус більше не захищає від прильотів, запускає паралізуючий ефект. Поняття „безпечна Москва“ офіційно залишилося в минулому. Нова реальність столиці держави-агресора — це життя під знаком війни, яка встановлює там свої довгострокові правила», — наголосив Парханов.

Атака на Москву 18 червня — головне

Вранці 18 червня російську столицю масовано атакували безпілотники. У місті спостерігаються масштабні пожежі та сильні задимлення, зокрема у районі Московського НПЗ, що знаходиться у районі Капотня.

Це вже друга атака на це підприємство за останні два дні. 16 червня Московський НПЗ також атакували українські дрони. Як зауважили в Службі безпеки, БпЛА пошкодили «серце заводу» — ключову установку первинної переробки нафти.

Президент Володимир Зеленський та Генеральний штаб ЗСУ підтвердили повторний удар по НПЗ, який розташований приблизно за 15 км від Кремля. За даними військового командування, внаслідок атаки на підприємстві виникли масштабні пожежі щонайменше у п’яти осередках, зокрема горять установки переробки нафти та резервуарний парк.

Потужність Московського НПЗ з переробки становить понад 12 млн тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні російської армії, підкреслюють у Генштабі.

Атака на Москву 18 червня стала однією з найуспішніших місій із застосуванням українських ракето-дронів, повідомили джерела NV.