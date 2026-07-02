Нові санкції ЄС можуть зачепити причетних до виробництва шахедів (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У відповідь на російські атаки по Києву та інших містах України голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас ініціювала підготовку нових санкційних пропозицій.

Про це агентству dpa повідомило джерело в Європейській службі зовнішніх дій, цитує видання ntv.

Зазначається, що санкції можуть торкнутися п’яти юридичних та однієї фізичної особи. Йдеться про структури, які залучені до розробки та виробництва компонентів російських дронів шахед і Герань.

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Росія вночі 2 липня завдала по Україні удару 74 ракетами та майже 500 дронами, серед яких чотири Циркони, 24 балістичні ракети Іскандер та реактивні БПЛА. Повітряним силам вдалося збити чотири балістичні ракети, 32 з 34 крилатих ракет Х-101, 8 з 8 ракет Калібр, 4 з 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 476 безпілотників різного типу.

В результаті атаки РФ на столицю загинули щонайменше 22 людей, 100 — поранено, серед них є діти.

Пізніше того ж дня Кая Каллас заявила про намір запропонувати новий пакет санкцій проти РФ.

«Одних лише слів засудження недостатньо, щоб зупинити напади на Київ. Лише постійна військова підтримка України та посилений тиск на Москву можуть це зробити», — наголосила глава європейської дипломатії.

Каллас заявила, що запропонує ввести санкції проти додаткових суб'єктів, які підтримують військово-промисловий комплекс країни-агресора «у відповідь на удари».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав західних партнерів не зволікати з постачанням засобів ППО після обстрілу Києва, а президент Володимир Зеленський також закликав посилити внески в ініціативу PURL.