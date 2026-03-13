«Щоб не бахнув Орєшнік». Лукашенко озвучив нові погрози Україні та НАТО

Так Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського, що розгорнутий на території Білорусі Орєшнік НАТО має вважати законною метою, пише білоруське пропагандистське агентство Белта.

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«Я не кажу, що ми завтра бахнемо цим Орєшніком по Вільнюсу, Варшаві або по Києву. Борони господь», — сказав диктатор, додавши, що його завданням є захист Білорусі.

Він додав: «А щоб не бахнув Орєшнік, ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії».

Лукашенко також сказав, що не буде «спати і спостерігати», якщо об'єкти на території Білорусі вважатимуть «законною ціллю».

«Ви що, думаєте, якщо вони законною ціллю вважатимуть об'єкти на території Білорусі, я буду спати і спостерігати. 70 км можу, 200 км. У нас є, чим дістати», — пригрозив білоруський диктатор, порадивши своїм опонентам «не вякати».

У лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що НАТО слід розглядати розміщені РФ на території Білорусі ракети середньої дальності Орєшнік як легітимну військову ціль.

«Україна буде оцінювати цю загрозу. [Самопроголошений президент Білорусі Олександр] Лукашенко робить велику помилку. Питання не тільки в Орєшніку. Усі бачать, що з нього зараз роблять велике шоу», — зазначив президент в інтерв'ю виданню Зеркало, опублікованому 23 лютого.

Він також повідомив, що на територію Білорусі поки що завезли не весь ракетний косплекс, а тільки відповідні машини. Водночас інформація подається таким чином, щоб залякати європейців.

18 грудня 2025 року Лукашенко стверджував, що російський ракетний комплекс Орєшнік заступив на бойове чергування на території Білорусі.

19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні відомо, де у Білорусі розмістили російський ракетний комплекс.

У вересні 2024 року Лукашенко вчергове погрожував Заходу ядерною зброєю, нафантазувавши, що НАТО нібито хоче напасти на його країну.