Ліван заявив про понад 300 загиблих і 1150 поранених внаслідок авіударів Ізраїлю 8 квітня

Важка техніка працює на місці ізраїльського удару в Бейруті, Ліван, 9 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Raghed Waked)

Міністерство охорони здоров’я Лівану заявило, що внаслідок повітряних ударів Ізраїлю по Лівану 8 квітня загинуло щонайменше 303 людини, а 1150 отримали поранення. Про це повідомляє CNN .

У Лівані уточнили, що рятувальні служби досі намагаються витягти тіла з-під завалів зруйнованих будівель у кількох місцях.

Як зазначає CNN, кількість загиблих у Лівані з початку ескалації конфлікту 2 березня зросла до 1 888 осіб, а кількість постраждалих — до 6 092.

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Вночі проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що Сполучені Штати вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США.

Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів. Однак там зауважили, що двотижневе перемир’я з Іраном не поширюється на війну в Лівані проти угруповання Хезболла.

Пізніше ізраїльські військові повідомили, що протягом 10 хвилин одночасно атакували понад 100 командних центрів та військових об'єктів Хезболли в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану.

9 квітня терористичне угруповання Хезболла заявило, що завдало ракетного удару по Ізраїлю у відповідь на «порушення перемир’я» після ізраїльської атаки по Лівану.

Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив своєму кабінету якомога швидше розпочати прямі переговори з Ліваном, які будуть зосереджені на роззброєнні Хезболли та встановленні мирних відносин між двома країнами.

Телеканал CNN з посиланням на американського чиновника та обізнане джерело зазначив, що рішення Нетаньягу про початок прямих переговорів з Ліваном було ухвалено на прохання Трампа.