Іран завдав удару по базі США в Саудівській Аравії: поранено 12 військових

Супутниковий знімок літаків на авіабазі Принц Султан в Саудівській Аравії минулого місяця (Фото: Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Іран здійснив ракетно-дронову атаку на авіабазу США Принц Султан у Саудівській Аравії, внаслідок чого поранені американські військові та пошкоджена техніка.

Про це у п’ятницю, 27 березня, пише The New York Times.

Внаслідок удару по базі постраждали 12 американських військових, двоє з них отримали серйозні поранення, повідомили двоє американських посадовців.

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За даними видання, комбінована атака стала одним із найсерйозніших проривів американської протиповітряної оборони за місяць війни з Іраном.

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Зокрема через удар також були суттєво пошкоджені щонайменше два літаки-заправники KC-135, додали там.

За даними Центрального командування США, з початку війни майже 300 американських військових були поранені, з них близько 225 мали черепно-мозкові травми від вибухових хвиль. Більшість уже повернулися до служби.

16 березня Reuters писало, що поранення зафіксували серед американських військових, дислокованих у Кувейті, Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії, Бахрейні, Іраку та Ізраїлі. Також повідомлялось про 13 загиблих військовослужбовців США.

Крім того, джерело Reuters зазначило, що з початку операції США на Близькому Сході втратили щонайменше 12 безпілотників MQ-9 Reaper.

23 березня президент США Дональд Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим Тегеран відкидав будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою. 26 березня Трамп заявив, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня.

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27 березня видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід.

