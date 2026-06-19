«Підготовка до майбутніх переговорів». Голова Євроради Кошта пояснив, з якою метою намагався налагодити дипломатичний канал із Кремлем

Про це 19 червня в Брюсселі заявив журналістам президент Європейської ради Антоніу Кошта, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми були з Україною під час війни і будемо з Україною після війни. Також очевидно, що, на жаль, поки що ми не бачимо достовірних ознак того, що Росія готова до серйозних переговорів», — зазначив він.

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Кошта також пояснив свої плани налагодити дипломатичні контакти з РФ — «у рамках підготовки до майбутніх ймовірних переговорів про завершення війни в Україні».

Як пише Радіо Свобода, така ініціатива Кошти викликала нерозуміння з боку лідерів впливових держав ЄС — Німеччини та Франції, які вважають її передчасною і хотіли б відігравати провідну роль у переговорному процесі (коли настане відповідний момент). Також до неї скептично поставилися влади Данії, Нідерландів та країн Балтії.

Після напруженої багатогодинної дискусії на саміті Євросоюзу більшість держав-членів стали на бік Кошти, погодившись із тим, що «інтереси ЄС мають представляти інститути блоку». У такому ж ключі 19 червня виступив перед журналістами й сам голова Євроради, пише Радіо Свобода.

«Те, що я роблю через свій офіс, — це налагодження дипломатичного каналу. Ми не можемо покладатися лише на інших у тлумаченні російських сигналів. І ми повинні мати можливість безпосередньо доносити до Росії свої власні послання… Не бачу жодних суперечностей чи конкуренції між різними учасниками цього процесу. Навпаки, вони доповнюють одне одного», — сказав він.

Крім того, голова Європейської ради підкреслив, що інтереси ЄС мають представляти його інституції.

«Тільки Україна може вести переговори від імені України. Безумовно, „коаліція бажаючих“ та її лідери також мають відігравати свою роль у питаннях гарантій безпеки. Але коли йдеться про інтереси Європейського Союзу, їх повинні захищати інститути ЄС відповідно до засновницьких договорів», — підсумував Кошта.

9 червня президент України Володимир Зеленський на пресконференції разом із лідерами країн Північної Європи та Балтії в Таллінні заявив, що в потенційних переговорах з Росією Європа може брати участь у різних форматах, зокрема, Велика Британія, Німеччина, Франція (Є3) та ЄС.

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«Хто представлятиме обличчя Європи? Я думаю, це дуже важливо. Це можуть бути різні формати. Є3, ЄС. Так, ми розуміємо, що Є3 — це хороший варіант, але я думаю, що це залежить від Європи», — заявив президент.

17 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що голова Європейської ради Антоніу Кошта налагодив контакт із представниками Кремля з метою залучення диктатора РФ Володимира Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни в Україні.

Повідомлялося, що головний радник Кошти двічі проводив телефонні переговори з високопоставленим російським чиновником, наближеним до Путіна.

18 червня Антоніу Кошта під час саміту в Брюсселі пояснив лідерам ЄС, що відновлення обмежених дипломатичних контактів з Росією, на його думку, необхідне для збереження каналу зв’язку та захисту інтересів Євросоюзу у майбутньому, писала ЄП з посиланням на джерела.