Мелоні розповіла, коли запропонує кандидата від ЄС на переговори з Росією та хто ним має стати

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що європейським перемовником має бути представник «країни середніх розмірів» (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Під час найближчого саміту ЄС прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні має намір висунути кандидатуру спеціального представника блоку на перемовинах щодо врегулювання війни Росії проти України.

Про це Мелоні заявила під час пресконференції за підсумками саміту G7, пише Укрінформ.

Прем'єр-міністерка Італії зазначила, що європейським перемовником має бути представник «країни середніх розмірів», а не однієї з найбільших держав-членів Європейського Союзу.

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Вона також повідомила, що під час саміту G7 лідерам країн вдалося досягти порозуміння з президентом США Дональдом Трампом щодо питань, пов’язаних з Україною.

Втім, Джорджа Мелоні наголосила, що таке взаєморозуміння «не можна завжди сприймати як доконаний факт».

Свою офіційну пропозицію щодо кандидатури перемовника вона планує представити під час саміту у Брюсселі.

11 червня Джорджа Мелоні закликала Європейський Союз призначити спільного представника для проведення мирних переговорів із Росією, щоб уникнути дипломатичної сліпоти та самоізоляції Європи.

Саміт ЄС у Брюсселі відбудеться 18−19 червня. Головним питанням буде ситуація в Україні. На засіданні очікують виступ президента України Володимира Зеленського, який прибув до Брюсселя 17 червня.

Дорогою до Брюсселя президент України поспілкувався з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили підсумки саміту G7 у Франції. Зеленський зазначив, що Європа має бути сильно представлена у мирних переговорах із країною-агресором РФ, і найближчими днями Україна спробує розпочати реалізацію «деяких нових ідей» для завершення війни.

Президент України брав участь у саміті G7 у французькому місті Евіан-ле-Бен, який відбувся 15−17 червня. На полях саміту він провів низку зустрічей із партнерами, зокрема першу за кілька місяців зустріч із президентом США Дональдом Трампом.