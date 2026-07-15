Посли ЄС не погодили 21-й пакет санкцій проти Росії, переговори продовжать 15 липня

ЄС не зміг домовитися про 21-й пакет санкцій проти РФ (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Посли країн Європейського Союзу не змогли ухвалити 21-й пакет санкцій проти Росії під час засідання 14 липня. Переговори продовжаться у середу, 15 липня.

Про це повідомляє Суспільне.

«Сьогодні ввечері відбулося чергове засідання послів ЄС, на якому головування представило компромісні пропозиції щодо невирішених питань у 21-му пакеті санкцій. Завтра вранці вони знову зберуться з метою досягнення згоди щодо цього пакета», — розповіли джерела, обізнані з перебігом переговорів.

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13 липня верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що міністри закордонних справ країн ЄС не змогли домовитися щодо 21-го пакета санкцій проти Росії під час засідання Ради із зовнішніх справ у Брюсселі, хоча сторони були «доволі близькі» до угоди.

За її словами, ЄС уже вдев’яте поспіль запровадив нові санкції проти Росії — сьогоднішні заходи разом із майбутнім 21-м пакетом охоплюють понад 250 позицій, що стало найбільшим раундом персональних санкцій від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Основною мішенню, за словами Каллас, залишається фінансовий хребет російської військової машини.

Санкції ЄС проти Росії — що відомо

13 липня ЄС запровадив санкції проти російської VK Company (ВКонтакте) та її дочірньої компанії Communication Platform, яка розробляє й керує застосунком MAX, підконтрольним ФСБ.

15 червня Євросоюз ухвалив попередній пакет санкцій, спрямований проти військово-промислового комплексу Росії, її тіньового флоту та мереж, які підтримують гібридні операції Москви проти Європи. Однак Болгарія заявила, що блокуватиме 21-й пакет через наявність у списку обмежень патріарха РПЦ Кирила, а Італія також висловила стурбованість щодо цих планів.

За планом Єврокомісії 21-й пакет санкцій необхідно затвердити до 15 липня — через крайній термін оновлення цінової стелі на російську нафту.