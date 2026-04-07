На боці Росії у війні проти України загинули 16 камерунців (Фото: Міноборони РФ)

У Камеруні заявили, що російська влада підтвердила загибель 16 камерунців, які воювали у війні проти України . Про це повідомляє Reuters у вівторок, 7 квітня, посилаючись на дипломатичну ноту Камеруну.

Агентство пише, що це перший випадок, коли центральноафриканська країна визнала участь своїх громадян у війні проти України.

У заяві, яку опублікували державні ЗМІ, зазначалось, що Міністерство закордонних справ країни закликало родини загиблих зв’язатись із представниками відомства.

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Reuters пише, що в документі загиблих камерунців називають «військовими контрактниками камерунської національності», які діяли в зоні так званої спеціальної військової операції.

Водночас ні в заяві, ні в дипломатичній ноті не сказано, як саме камерунці опинились у російській армії, а також не наведено подробиць щодо місця, часу та обставин їхньої загибелі.

У лютому Україна заявляла, що понад 1700 африканців воюють на боці Росії, хоча аналітики вважають, що справжня цифра, ймовірно, вища, пише Reuters.

21 лютого Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що станом на кінець 2025 року понад 1,4 тис. громадян із 36 африканських держав воювали на боці країни-агресора. Ворог робить ставку на соціально вразливу молодь, людей з обмеженим доступом до освіти та роботи, жінок із низьким доходом і людей із військовим досвідом. Найманців часто вербують обманом, обіцяючи цивільну роботу охоронцем, водієм або будівельником.

У лютому 2026 року кенійський депутат Кімані Ічунгвах, посилаючись на спільний звіт розвідувальних служб і управління кримінальних розслідувань, заявив, що РФ завербувала на війну проти України понад 1000 кенійців.

У березні Європарламент ухвалив документ, який визнає, що РФ вербує в країнах Африки, Азії та на Кубі тисячі малозабезпечених громадян, яких оманливим шляхом відправляє на війну проти України у складі російської армії.