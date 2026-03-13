НАТО втретє за 10 днів збило іранську балістичну ракету над Туреччиною

Іранська ракета летить у бік Ізраїлю, Тель-Авів, 12 березня 2026 року (ілюстративне фото) (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

У п’ятницю, 13 березня, НАТО перехопило іранську ракету, яка вторглася в повітряний простір Туреччини . Про це повідомляє Bloomberg .

Міністерство оборони Туреччини заявило, що засоби протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор'ї, знешкодили балістичну ракету Ірану.

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Це було третє таке перехоплення з 4 березня. Після попередніх двоє випадків НАТО посилило свою ППО в Туреччині.

4 березня Міноборони Туреччини заявило, що сили НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану та рухалася у бік турецького повітряного простору. Іран заперечував запуск ракет у бік «дружньої країни».

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не буде застосовувати 5 статтю після збиття іранської ракети у Туреччині.

9 березня Міноборони Туреччини знову повідомило, що сили НАТО знешкодили ще одну балістичну ракету, яка була запущена з Ірану.

10 березня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що порушення повітряного простору країни не можна виправдати жодною причиною.