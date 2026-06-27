«У нас може бути Третя світова». Фіцо виступив проти багатомільярдної допомоги Україні, яку хочуть оголосити на саміті НАТО

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти планів НАТО виділити мільярди на нові контракти з виробництва озброєння, зокрема для подальшої військової підтримки України. Про це Фіцо заявив у суботу, 27 червня, повідомляє Aktuality .

Його заява стосувалася пропозиції багатомільярдної допомоги Україні, рішення щодо якої очікується на майбутньому саміті НАТО в Анкарі 7−8 липня.

Фіцо назвав таку підтримку «масштабною» та заявив, що наступного тижня має намір провести консультації на рівні найвищих конституційних посадовців Словаччини за участю міністра оборони Роберта Каліняка.

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Він хоче, щоб словацька делегація поїхала на саміт без мандата на участь у рішеннях щодо подальших військових кредитів чи фінансових внесків для України.

Водночас прем'єр визнав, що не може вплинути на інші держави, які готові підтримувати Україну.

«Ви знаєте, що може статися? Сюди прилетить безпілотник, навмисно чи ненавмисно, він впаде на багатоквартирний будинок, будуть загиблі чи поранені, і у нас може бути Третя світова війна. Тому я кажу від імені Словаччини: жодної підтримки війни, Словаччина не оплачуватиме військові витрати України», — заявив Фіцо.

25 червня Politico з посиланням на п’ятьох дипломатів повідомляв, що союзники по НАТО на саміті в Анкарі можуть пообіцяти Україні десятки мільярдів на військову підтримку.

У проєкті заяви європейські країни зобов’язуються брати більшу участь в обороні континенту, зокрема через інвестиції в далекобійні ударні комплекси, системи ППО та безпілотники, підкреслили дипломати.

Саміт НАТО 2026 року відбудеться 7−8 липня в Анкарі — столиці Туреччини. Це буде 36-та зустріч лідерів альянсу.