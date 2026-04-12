У Швеції затримали судно з Росії, яке скидало в море вугілля

У Швеції затримали судно, яке прямувало з Росії під прапором Панами (Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini)

У неділю, 12 квітня, берегова охорона Швеції затримала біля міста Істад балкер Hui Yuan під прапором Панами. Судно скидало в море залишки вугілля, що є порушенням закону про охорону довкілля. Про це пише SVT .

У матеріалі сказано, що судно прямувало з Росії до іспанського Лас-Пальмаса. Після затримання воно стало на якір біля Істада.

Старший прокурор у Держуправлінні з питань охорони довкілля та безпеки праці Хокон Андерссон повідомив, що капітана балкера допитали, й той визнав, що скоїв правопорушення через недбалість. Прокуратура виписала йому 50 щоденних штрафів по 500 крон.

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Невдовзі після 13:00 судно Hui Yuan змогло покинути Швецію, пише SVT.

10 квітня винищувач Збройних сил Швеції JAS 39 Gripen перехопив у протоці Каттегат, що з'єднує Північне море з Балтійським, російський підводний човен класу Кіло.