У країні-агресорці Росії зростає кількість громадських діячів, які відійшли від офіційної лінії, щоб висловити критику на адресу влади .

Про це пише The Telegraph, звертаючи увагу на публікацію депутата Держдуми РФ від КПРФ В’ячеслава Мархаєва в його Telegram-каналі, у якій він критикує стан справ у країні, попереджає про ризик «соціального вибуху» та закликає представити «чіткий публічний план завершення СВО (так у Росії називають війну проти України — ред.)», втім, як він пише «виходячи з національних інтересів Росії».

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Раніше, наприкінці травня, депутат Держдуми Ренат Сулейманов, який представляє ту саму партію, зазначив, що закінчення війни проти України «просто необхідне». За його словами, «абсолютно очевидно, що економіка не витримає тривалого продовження СВО».

The Telegraph також звертає увагу на колишнього члена Громадської палати РФ і прокремлівського блогера Іллю Ремесло, який у березні назвав російського диктатора Володимира Путіна «воєнним злочинцем і злодієм» та закликав притягнути його до суду.

В останні кілька місяців у РФ посилюється невдоволення владою на тлі відключень інтернету, повільного просування російських окупаційних військ на полі бою та далекобійних українських ударів, які досягли Москви та Санкт-Петербурга, зазначає видання.

Цього тижня з’явилася інформація, що Всеросійський центр вивчення громадської думки може припинити публікувати рейтинг «відкритої» довіри до Путіна після того, як він опустився до мінімуму з початку повномасштабної війни проти України.

Побоювання щодо стану російської економіки також викликають невдоволення, пише The Telegraph. Зростання сповільнилося, інфляція, як і раніше, висока, а українські удари по нафтопереробних заводах і терміналах скоротили нафтові доходи Росії та знизили обсяги переробки нафти до найнижчого рівня за останні 16 років.

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Водночас через величезні витрати країни на оборону у міністерстві фінансів РФ дедалі більше турбуються.

Майже кожен другий рубль федерального бюджету йшов на військові потреби, зазначає The Telegraph.

Видання також зазначає, що голова Центробанку Ельвіра Набіулліна зникла з публічного простору. Її відсутність Кремль пояснює лікарняним, проте російські незалежні канали з посиланням на джерела, близькі до уряду, стверджують, що Набіулліна висунула Путіну ультиматум: вона допрацює свій термін, але тільки в тому випадку, якщо Кремль не піде на ескалацію війни, закриваючи кордони та вводячи в країні воєнний стан, пише видання.

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Втім, попри зростаюче невдоволення всередині РФ Путін не відхиляється від свого курсу, констатує The Telegraph. Так, днями російський диктатор підписав указ про збільшення штатної чисельності армії РФ майже на 10 тисяч осіб. Це вже друге збільшення штату за останні чотири місяці.

1 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомило, що чиновники Міністерства фінансів і Центрального банку Росії попередили Кремль про те, що нинішній рівень прогнозованих витрат на війну проти України загрожує небезпечним збільшенням дефіциту держбюджету.

10 червня повномасштабне вторгнення Росії в Україну перевищило за тривалістю Першу світову війну.

Згідно з даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 червня, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втрати російської армії становлять орієнтовно 1 382 870 військових убитими та пораненими.