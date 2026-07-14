Стовп диму після удару України по Омському НПЗ у РФ, 6 липня 2026 року (Фото: Сили спеціальних операцій / Telegram)

Українські безпілотники летіли понад 12 годин, перш ніж атакувати Омський нафтопереробний завод (НПЗ) у Сибіру (РФ). Їхній шлях завдовжки 2400 кілометрів став ударом на найбільшу відстань, коли-небудь завданим українськими силами. Ця атака продемонструвала Москві, що російські об'єкти, які раніше вважалися захищеними завдяки віддаленості від лінії фронту, тепер опинилися під прицілом.

І для цієї проблеми в РФ немає негайного рішення, пише The Telegraph .

Газета наголошує, що Сили оборони України тепер можуть загрожувати нафтопереробним заводам та інфраструктурі по всій території Сибіру, а також військовим базам і найбільшому в Росії терміналу зрідженого природного газу.

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Тепер російському диктатору Володимиру Путіну доводиться шукати укриття для сотень об'єктів, які, здавалося, перебували в безпеці. Це, зокрема, посилило навантаження на обмежені запаси засобів ППО.

Омський НПЗ не мав власної системи ППО, зазначає The Telegraph. Росія надто велика, щоб захистити кожен важливий об'єкт інфраструктури. Наявні в неї засоби зосереджені навколо великих міст і лінії фронту, пише видання.

Це показовий приклад стану системи ППО Росії, зазначив у коментарі газеті експерт Кайл Глен. Країна-агресор зосереджує увагу на Москві та Санкт-Петербурзі.

«Але якщо ці українські безпілотники зможуть прорватися крізь першу огорожу, то за нею їх практично ніщо не зможе зупинити», — вважає експерт.

Газета також зазначає, що систему протиповітряної оборони Москви було розроблено для захисту від винищувачів НАТО та ракет, але не від зграй безпілотників.

За даними компанії Fire Point, максимальна дальність дії дронів FP-1 становить 2100 миль. Компанія виробляє близько 200 таких БПЛА на день. Водночас мало що може завадити Fire Point збільшити дальність дії безпілотника до 4000 кілометрів і більше, заявив виданню експерт із ракетних озброєнь Фабіан Гоффманн.

Серед цілей, які стануть досяжними зараз або в осяжному майбутньому, — найбільший у Росії завод із виробництва скрапленого природного газу на арктичному півострові Ямал, пише The Telegraph. А також насосні станції, що транспортують дедалі дефіцитніші запаси нафти по всій країні.

6 липня дрони атакували найбільший російський нафтопереробний завод, розташований в Омську — за 2500 км від українського кордону, — який є одним із двох НПЗ, що досі не зазнавали атак.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Омського НПЗ. Там наголосили, що це останній із 11 найбільших російських виробників бензину, уражений Силами оборони.

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Омський НПЗ також є найпотужнішим на території країни-агресора і має один із найвищих показників глибини переробки нафти в РФ (близько 99%). Завод бере участь у забезпеченні армії противника.