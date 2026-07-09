Трамп забезпечив Зеленському важливі перемоги, Путін у скрутному становищі — The Hill

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі (Туреччина), 8 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Тон президента США Дональда Трампа помітно потеплішав щодо українського лідера Володимира Зеленського під час їхньої зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі (Туреччина). Переговори відбулися в той час, коли Україна перехоплює ініціативу в повномасштабній війні, розв’язаній Росією.

Про це пише The Hill за підсумками саміту лідерів НАТО, що відбувся 7−8 липня.

Трамп заявив, що США закуплять українські БПЛА, і дав дозвіл на надання Києву ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. Це може значно посилити протиповітряну оборону України найближчими роками.

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Дружній тон у спілкуванні Трампа й Зеленського ознаменував черговий поворот у їхніх непростих відносинах, зазначає видання. The Hill нагадує, що американський лідер критикував політику попередньої адміністрації щодо військової підтримки України, а також чинив тиск на Зеленського — зокрема й публічно, — вимагаючи поступитися українськими територіями Росії в межах угоди про припинення війни.

Під час спілкування з журналістами в середу, 8 липня, Дональд Трамп зазначив, що в нього із Зеленським «склалися хороші відносини».

Неясно, як Україна зможе налагодити виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, але заява Трампа щодо ліцензії свідчить про поворотний момент для Києва, пише The Hill.

Під час зустрічі із Зеленським Трамп також опосередковано схвалив стратегію тиску України на російського диктатора Володимира Путіна, яка полягає в перенесенні війни на територію Росії.

«Це ескалація. Але це також ескалація, яка може допомогти, призвести до завершення (війни Росії проти України — ред.)», — заявив Трамп.

Заяви президента США отримали підтримку, зокрема з боку американських законодавців.

Вони переконані, що «Путін перебуває в найслабшій позиції за останні роки, і реальний тривалий тиск може нарешті покласти край цій війні».

Російський диктатор стикається з кризою всередині РФ, оскільки Сили оборони України атакують енергетичну інфраструктуру, а економіка занепадає під тиском міжнародних санкцій та зростання витрат на війну.

У вівторок, 8 липня, в турецькій Анкарі завершився дводенний саміт лідерів НАТО, на полях якого президент США Дональд Трамп визнав крах перемир’я з Іраном і пообіцяв надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot .

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У підсумковій декларації саміту лідери 32 країн НАТО підтвердили, що Росія становить «довгострокову загрозу», для протидії якій союзники збільшуватимуть свої оборонні витрати.

Один із шести пунктів декларації присвячено Україні: лідери НАТО визнали її внесок у трансатлантичну безпеку та підтвердили єдність Альянсу «у непохитній підтримці України у справі захисту її свободи, суверенітету й територіальної цілісності».