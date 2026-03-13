Президент Куби заявив про початок переговорів зі США

Президент Куби Мігель Діас-Канель оголосив про початок переговорів зі США в п’ятницю, 13 березня, на тлі серйозної економічної кризи в країні та посилення тиску з боку президента Дональда Трампа, повідомляє CNN .

«Існують міжнародні фактори, які сприяли цим переговорам», — сказав Діас-Канель у відеозверненні, що транслювалося на національному телебаченні, описуючи мету цих зустрічей як «визначення двосторонніх проблем, які потребують вирішення».

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У п’ятницю Трамп підтвердив заяву Діас-Канеля, зробивши репост статті про це на своїй платформі Truth Social.

Діас-Канель зазначив, що переговори зі США він вів особисто разом із колишнім президентом Раулем Кастро та деякими членами Комуністичної партії, хоча він не уточнив, хто саме брав участь у них з боку Сполучених Штатів.

«Як заявив президент [Трамп], ми ведемо переговори з Кубою, лідери якої мають укласти угоду, що, на його думку, „могла б бути досягнута дуже легко“», — повідомив офіційний представник Білого дому в коментарі для CNN.

Трамп неодноразово заявляв, що США ведуть переговори з Кубою на високому рівні. До цього часу кубинський уряд заперечував проведення офіційних зустрічей, але не спростовував інформацію ЗМІ про можливі непублічні переговори американців з Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро, онуком 94-річного Рауля Кастро, який досі має значний вплив.

Після захоплення в січні колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, Трамп заблокував постачання венесуельської нафти до Куби і погрожував накласти мита на країни, які продаватимуть нафту острівній державі.

Протягом останніх тижнів Трамп стверджував, що уряд Куби перебуває на межі краху і шукає можливість укласти угоду зі США. На початку цього тижня він заявив, що держсекретар США Марко Рубіо веде переговори з кубинським керівництвом, та додав, що це може бути «дружнє захоплення Куби, а може й не бути».

13 березня демократи в Сенаті США подали резолюцію, яка має заборонити американському президенту Дональду Трампу застосовувати американські війська проти Куби без дозволу Конгресу.