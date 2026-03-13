Президент Куби заявив про початок переговорів зі США

13 березня, 20:12
Президент Куби Мігель Діас-Канель (Фото: REUTERS/Norlys Perez/File Photo)

Президент Куби Мігель Діас-Канель (Фото: REUTERS/Norlys Perez/File Photo)

Президент Куби Мігель Діас-Канель оголосив про початок переговорів зі США в п’ятницю, 13 березня, на тлі серйозної економічної кризи в країні та посилення тиску з боку президента Дональда Трампа, повідомляє CNN.

«Існують міжнародні фактори, які сприяли цим переговорам», — сказав Діас-Канель у відеозверненні, що транслювалося на національному телебаченні, описуючи мету цих зустрічей як «визначення двосторонніх проблем, які потребують вирішення».

Реклама

У п’ятницю Трамп підтвердив заяву Діас-Канеля, зробивши репост статті про це на своїй платформі Truth Social.

Діас-Канель зазначив, що переговори зі США він вів особисто разом із колишнім президентом Раулем Кастро та деякими членами Комуністичної партії, хоча він не уточнив, хто саме брав участь у них з боку Сполучених Штатів.

Читайте також:
На Кубі стався блекаут через обмеження США на постачання нафти — фото

«Як заявив президент [Трамп], ми ведемо переговори з Кубою, лідери якої мають укласти угоду, що, на його думку, „могла б бути досягнута дуже легко“», — повідомив офіційний представник Білого дому в коментарі для CNN.

Трамп неодноразово заявляв, що США ведуть переговори з Кубою на високому рівні. До цього часу кубинський уряд заперечував проведення офіційних зустрічей, але не спростовував інформацію ЗМІ про можливі непублічні переговори американців з Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро, онуком 94-річного Рауля Кастро, який досі має значний вплив.

Після захоплення в січні колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро, Трамп заблокував постачання венесуельської нафти до Куби і погрожував накласти мита на країни, які продаватимуть нафту острівній державі.

Читайте також:
Трамп заявив, що США хочуть «покінчити з Іраном», а Куба буде наступною — «це питання часу»

Протягом останніх тижнів Трамп стверджував, що уряд Куби перебуває на межі краху і шукає можливість укласти угоду зі США. На початку цього тижня він заявив, що держсекретар США Марко Рубіо веде переговори з кубинським керівництвом, та додав, що це може бути «дружнє захоплення Куби, а може й не бути».

13 березня демократи в Сенаті США подали резолюцію, яка має заборонити американському президенту Дональду Трампу застосовувати американські війська проти Куби без дозволу Конгресу.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   США Куба Дональд Трамп

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies