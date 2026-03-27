У Кремлі висловилися щодо зустрічі Путіна з олігархами, де він пропонував фінансувати війну

Спікер кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що російський диктатор підтримав ідею внесків бізнесу на користь Росії , але ініціатива виходила не від нього.

Про це Пєсков заявив у п’ятницю, 27 березня, повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Він також назвав повідомлення про «внески бізнесу» на так звану «спеціальну військову операцію» неправдивими.

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Пєсков стверджує, що учасник закритої зустрічі з російським диктатором особисто хотів передати країні солідну суму. Він аргументував це тим, що великий російський бізнес починав у 1990 роки зі зв’язків із державою, і тому зараз «багато хто вважає своїм обов’язком зробити такі внески».

26 березня видання The Bell, посилаючись на джерела, написало, що Путін після з'їзду Російського союзу промисловців і підприємців провів закриту зустріч із бізнесменами, під час якої запропонував їм фінансувати війну проти України.

За даними Financial Times, Путін під час закритої зустрічі з бізнесменами заявив, що Росія продовжуватиме війну, доки не захопить весь Донбас. За словами трьох осіб, обізнаних із ситуацією, Путін звернувся до олігархів із проханням зробити пожертвування до державного бюджету РФ з метою стабілізації фінансів країни.

Джерела, знайомі із ситуацією, розповіли, що щонайменше двоє російських бізнесменів погодилися зробити внески.

За їхніми словами, олігарх Сулейман Керімов повідомив Путіну, що готовий внести 100 млрд рублів.

Крім Керімова, внесок погодився зробити і металургійний магнат Олег Дерипаска після того, як його про це запитали.