Тристоронні переговори України, США та Росії в ОАЕ, 24 січня 2026 року (Фото: Special Envoy Steve Witkoff via X)

Цього року нібито єдиним помітним результатом переговорів про припинення війни Росії проти України стало те, що обидві сторони озвучили позиції, неприйнятні для іншої сторони.

Про це в п’ятницю, 10 квітня, пише агентство Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.

За словами двох анонімних співрозмовників, які вказані, як близькі до Кремля, у мирних переговорах практично немає реального прогресу, і обговорення гарантій безпеки для України більшою мірою зайшло в глухий кут. Для врегулювання війни знадобиться ширша угода за участю США і Європи, стверджують джерела.

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Протягом січня й лютого 2026 року відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими.

Чергова тристороння зустріч, яка планувалася на початку березня в Абу-Дабі (ОАЕ), була відкладена на невизначений термін.

30 березня президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що переговорний процес не зайшов у глухий кут.

«Я не вважаю, що у нас є глухий кут. Глухий кут, після якого, що нам зробити всім? Здатися, розслабитися? Нехай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організовувати тристоронню зустріч і повинні йти далі по дипломатичному треку. Робити принаймні все для цього», — наголосив президент.

6 квітня під час вечірнього відеозвернення український лідер зазначив, що Україна готує свої пропозиції для посилення документа щодо гарантій безпеки. Наразі, за словами президента, з цього питання триває предметна робота з американською стороною.