У Кремлі висловилися щодо відправки українських фахівців на Близький Схід

12 березня, 13:20
Спікер Кремля Дмитро Пєсков (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

Спікер Кремля Дмитро Пєсков (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков назвав відправлення групи українських фахівців із безпілотників на Близький Схід питанням двосторонніх відносин.

Про це Пєсков сказав у четвер, 12 березня, пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.

Речник Кремля зазначив, що це скоріше питання двосторонніх відносин України та країн, які запросили про допомогу.

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5 березня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні кошти, а також забезпечити присутність українських фахівців.

10 березня глава держави заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БпЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Кремль Дмитро Пєсков Близький Схід БПЛА

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