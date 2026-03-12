У Кремлі висловилися щодо відправки українських фахівців на Близький Схід

Про це Пєсков сказав у четвер, 12 березня, пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.

Речник Кремля зазначив, що це скоріше питання двосторонніх відносин України та країн, які запросили про допомогу.

Реклама

5 березня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні кошти, а також забезпечити присутність українських фахівців.

10 березня глава держави заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БпЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.