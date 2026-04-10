«Вони нічого не змогли». У Кремлі готуються до програшу Орбана на виборах в Угорщині — росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Москві (РФ) 28 листопада 2025 року (Фото: Alexander Nemenov/Pool via REUTERS)

Москва допускає, що партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Фідес програє на парламентських виборах , які відбудуться в неділю, 12 квітня.

Про це в п’ятницю, 10 квітня, пише російське видання Медуза з посиланням на два джерела, близькі до політичного блоку адміністрації президента (АП).

За словами одного зі співрозмовників, очікування того, що Орбан і його політтехнологи зможуть переломити ситуацію і здобути перемогу на виборах за партсписками, від самого початку були. Потім прийнятним сценарієм стала вважатися перемога з урахуванням одномандатних округів.

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«Зараз [у Кремлі] допускають, що і цього не буде», — повідомило джерело.

Співрозмовник видання і технолог, який співпрацює з Кремлем, розповіли, що можливу поразку партії Орбана буде озвучено в підконтрольних владі ЗМІ РФ як «кольорову революцію», яку реалізував Європейський союз.

Водночас для російського диктатора Володимира Путіна винним у провалі виставлять самого Орбана та членів його команди.

Як зазначив один зі співрозмовників видання, «навіть за нашої підтримки вони нічого не змогли».

Джерело журналістів стверджує, що управління передвиборчою кампанією Віктора Орбана з АП нібито немає, «але є „сприяння“ щодо кампанії в соцмережах».

Вибори, призначені на 12 квітня, можуть змінити владу в Угорщині вперше за 16 років. Опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром, згідно із соціологічними опитуваннями, має всі шанси взяти дві третини місць в угорському парламенті.

1 квітня Reuters із посиланням на дані кількох опитувань повідомляло, що опозиційна політсила Тиса збільшила відрив від правлячої партії Фідес напередодні виборів.

7 квітня в Будапешт приїхав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він висловив підтримку Віктору Орбану і назвав угорського прем'єра «найкращим гравцем» у тому, що стосується дипломатії.

Орбана публічно підтримав і президент США Дональд Трамп. Коли Венс зателефонував йому з Будапешта, Трамп заявив, що є «великим шанувальником» угорського прем'єр-міністра.