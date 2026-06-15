У Франції розпочався перший день саміту G7 — Макрон розповів про головні теми, а ЗМІ публікують фото

15 червня, 16:01
Макрон розповів про головні теми саміту Групи семи (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Макрон розповів про головні теми саміту Групи семи (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

У французькому місті Евіан-ле-Бен біля проходить перший день саміту країн Великої сімки, який триватиме до 17 червня, у межах якого обговорюватимуть підтримку України й завершення війни, ситуацію навколо Ірану та відкриття Ормузької протоки.

Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні на своєму акаунті в Х.

Головними темами цьогорічного саміту G7, заявив лідер Франції, будуть «глобальні дисбаланси та кризові зміни».

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«Ми, звісно, говоритимемо про Україну та прийматимемо президента Зеленського, щоб підтвердити нашу підтримку Україні, її енергетичній інфраструктурі та її оборонним зусиллям. Також будемо працювати над створенням умов для переговорів, які могли б привести до тривалого миру» — сказав Макрон.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/2066276955062763532

Другою важливою темою для обговорення президент Франції назвав ситуацію навколо Ірану, зокрема підписання угоди між США та Тегераном. До дискусії долучаться Єгипет, а також країни Перської затоки, зокрема Катар і Об'єднані Арабські Емірати.

Також на саміті йтиметься про глобальні дисбаланси між Північчю та Півднем, зокрема як ефективніше допомагати країнам Півдня, залучаючи більше приватних інвестицій, відновлюючи механізми солідарності та розв’язуючи проблеми, які сьогодні впливають на міжнародну торгівлю.

«У цьому напрямку вже проведено значну експертну роботу. Кілька днів тому ми також провели поглиблені консультації за участю Індії, Китаю та країн G7 для просування цієї ініціативи", — додав він.

Не оминуть тему корисних копалин та рідкісноземельних металів, міжнародну торгівлю, охорону здоров’я, боротьбу з раком та вірусом Ебола, наркоторгівлі, міграції та інші важливі питання.

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Проте головною метою заходу, підсумував Макрон, є досягнення нових домовленостей, зміцнення співпрацю між країнами G7 та партнерами, створення спільних рішень, зниження міжнародної напруженості та покращення економічного стану у світі.

Тим часом у курортне містечко прибувають учасники заходу та з’являються перші кадри.

Французький поліцейський катер патрулює Женевське озеро у день відкриття саміту (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)
Французький поліцейський катер патрулює Женевське озеро у день відкриття саміту / Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Президент США Дональд Трамп сідає на борт літака Air Force One, що прямує до Евіан-ле-Бен, Франція, на саміт G7 (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент США Дональд Трамп сідає на борт літака Air Force One, що прямує до Евіан-ле-Бен, Франція, на саміт G7 / Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніо Коста, федеральний президент Швейцарії Гі Пармелін перед тристоронньою зустріччю (Фото: MARTIAL TREZZINI/Pool via REUTERS)
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніо Коста, федеральний президент Швейцарії Гі Пармелін перед тристоронньою зустріччю / Фото: MARTIAL TREZZINI/Pool via REUTERS
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та його дружина прибувають до готелю Роял перед початком саміту (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та його дружина прибувають до готелю Роял перед початком саміту / Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
Французька поліція патрулює вулиці у перший день саміту (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)
Французька поліція патрулює вулиці у перший день саміту / Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Редактор: Вікторія Пасайлюк

Теги:   Велика сімка Франція Російсько-українська війна Саміт G7 Еммануель Макрон

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