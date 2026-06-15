У Франції розпочався перший день саміту G7 — Макрон розповів про головні теми, а ЗМІ публікують фото
Макрон розповів про головні теми саміту Групи семи (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)
У французькому місті Евіан-ле-Бен біля проходить перший день саміту країн Великої сімки, який триватиме до 17 червня, у межах якого обговорюватимуть підтримку України й завершення війни, ситуацію навколо Ірану та відкриття Ормузької протоки.
Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон у відеозверненні на своєму акаунті в Х.
Головними темами цьогорічного саміту G7, заявив лідер Франції, будуть «глобальні дисбаланси та кризові зміни».
«Ми, звісно, говоритимемо про Україну та прийматимемо президента Зеленського, щоб підтвердити нашу підтримку Україні, її енергетичній інфраструктурі та її оборонним зусиллям. Також будемо працювати над створенням умов для переговорів, які могли б привести до тривалого миру» — сказав Макрон.
Другою важливою темою для обговорення президент Франції назвав ситуацію навколо Ірану, зокрема підписання угоди між США та Тегераном. До дискусії долучаться Єгипет, а також країни Перської затоки, зокрема Катар і Об'єднані Арабські Емірати.
Також на саміті йтиметься про глобальні дисбаланси між Північчю та Півднем, зокрема як ефективніше допомагати країнам Півдня, залучаючи більше приватних інвестицій, відновлюючи механізми солідарності та розв’язуючи проблеми, які сьогодні впливають на міжнародну торгівлю.
«У цьому напрямку вже проведено значну експертну роботу. Кілька днів тому ми також провели поглиблені консультації за участю Індії, Китаю та країн G7 для просування цієї ініціативи", — додав він.
Не оминуть тему корисних копалин та рідкісноземельних металів, міжнародну торгівлю, охорону здоров’я, боротьбу з раком та вірусом Ебола, наркоторгівлі, міграції та інші важливі питання.
Проте головною метою заходу, підсумував Макрон, є досягнення нових домовленостей, зміцнення співпрацю між країнами G7 та партнерами, створення спільних рішень, зниження міжнародної напруженості та покращення економічного стану у світі.
Тим часом у курортне містечко прибувають учасники заходу та з’являються перші кадри.