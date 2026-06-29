Політолог Ігор Рейтерович в інтерв’ю Radio NV - про те, як конференція з відновлення України у Гданську без президента Володимира Зеленського, але з прем’єркою Юлією Свириденко вплинула на українсько-польські відносини.

— Деякі українські медіа вийшли з заголовками Відновлення без Зеленського. Багато хто нарікає і продовжує називати помилкою той факт, що президент не поїхав у Гданськ. Хоча багато хто каже, що прем'єр був польський, прем'єрка була українська, формально все було витримано правильно. Що ви скажете?

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— Я все ж таки дотримуюся позиції, що Україна знайшла непоганий вихід з цієї ситуації, яка склалася, відправивши туди урядову делегацію. Так, зрозуміло, що в табелі про ранги, якщо так говорити, президент зараз стоїть вище, наприклад, за прем'єр-міністра. І я думаю, що частина представників інших держав, які їхали на цю конференцію, вони очевидно хотіли поспілкуватися з Володимиром Зеленським. Тобто вони сподівалися, що там буде саме президент України.