«Жешув не був закритий». Туск прокоментував переліт Зеленського у Лондон в обхід Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент України Володимир Зеленський самостійно обирає маршрути своїх поїздок, коментуючи його переліт до Лондона в обхід Польщі.

Про це він сказав у вівторок, 9 червня, під час пресконференції.

Зокрема цього разу український лідер вирушив до Лондона через Молдову, а не через Польщу, як це відбувалося у більшості попередніх закордонних візитів.

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Під час спілкування з журналістами Туска запитали, чи було рішення обрати інший маршрут ініціативою української сторони та чи може воно бути пов’язане з напруженням у відносинах між Києвом і Варшавою, зокрема через суперечки навколо присвоєння одній із бригад Сил спеціальних операцій назви Героїв УПА.

«Президент Зеленський іноді користується іншими можливостями, а не лише Жешувом. І все. Я не буду вказувати йому, як літати. Жешув не був закритий», — відповів Туск.

Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

26 травня президент Зеленський своїм указом присвоїв Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ почесне найменування на честь Героїв УПА.

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року президенту України вручив попередник Навроцького Анджей Дуда. Сам Дуда заявив, що нагороду Зеленському вручали «в інший час і за інших обставин».

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що відповідальність за загострення українсько-польських відносин через присвоєння підрозділу ЗСУ найменування на честь Героїв УПА несе Україна. Він додав, що «цілком розуміє» реакцію президента Польщі Кароля Навроцького на це рішення.

5 червня до Польщі прибув глава Офісу президента України Кирило Буданов. Він зустрівся з державним секретарем польського МЗС Марчином Босацьким, обговорив із ним питання присвоєння підрозділу ССО найменування на честь Героїв УПА та озвучив пропозиції Києва щодо вирішення ситуації.

За даними джерел видання Wirtualna Polska, під час візиту Буданова до Польщі представники України запропонували змінити назву підрозділу ССО.

