Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла . За його словами, конфлікт між Україною та Польщею "радує Путіна і шокує союзників".

Про це Туск заявив у соцмережі X.

«Конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського та Навроцького — заспокоювати пристрасті, а не розпалювати напругу. Лінія фронту пролягає деінде», — зазначив він.

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Раніше Кароль Навроцький у відеозверненні заявив, що позбавив українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни.

За словами Навроцького, присвоєння одній за українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

«Польща неодноразово наголошувала українській стороні на особливій важливості цього питання. Ми доносили свою позицію та очікування щодо повторного розгляду наслідків цього рішення для відносин між нашими державами. Зрештою, позиція української сторони не змінилася», — заявив польський президент.

Загострення відносин між Україною і Польщею — головне

26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно почесне найменування на честь Героїв УПА.

Після цього президент Польщі Кароль Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, який у квітні 2023 року президенту України вручив попередник Навроцького Анджей Дуда. Сам Дуда заявив, що нагороду Зеленському вручали «в інший час і за інших обставин».

8 червня речник Кароля Навроцького Рафал Леськевич повідомив, що капітула ордена Білого Орла надала польському президентові свої пропозиції щодо можливого позбавлення Володимира Зеленського цієї нагороди. За словами Леськевича, остаточне рішення Навроцький ухвалить у «відповідний час».