«Очікуємо від них першого кроку». Туск заявив, що Польща розраховує на «чіткі сигнали» від України щодо врегулювання суперечки про УПА

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує від Києва «чітких сигналів» для зниження напруги у двосторонніх відносинах після рішення присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

Про це він сказав під час пресконференції в місті Клечев, пише Polsat News.

Туск зазначив, що останнім часом отримав кілька звернень від чинних і колишніх українських політиків, зокрема від експрезидента Віктора Ющенка.

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«Колишній президент України (…) звернувся до мене з дуже щирим закликом у листі, щоб ми спробували спільно попрацювати над цим минулим і постаралися зробити так, щоб минуле не визначало майбутнє, бо якщо минуле буде керувати нами, то майбутнє не буде простим», — наголосив він.

Польський прем'єр підкреслив, що підтримує такий підхід, однак вважає, що саме Київ має зробити перший крок.

«Ми очікуємо від України першого кроку після цього невдалого рішення президента [Володимира] Зеленського. Було б добре почути дуже чіткий сигнал з боку Києва. Вони намагаються, але ми все ж хотіли б почути це чітко й впевнено», — заявив він.

Скандал між Україною та Польщею — що відомо

19 червня польський президент Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла, заявивши, що присвоєння українській військовій частині назви на честь Героїв УПА виходить далеко за межі внутрішніх справ України.

Вже наступного дня, 20 червня, низка українських політиків і чиновників оголосили, що на знак протесту відмовляються від своїх польських нагород; серед них опинилися голова ОП Кирило Буданов, а також колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що особисто відправив президенту Польщі орден Білого Орла назад, опублікувавши фотографії з відділення Нової пошти.

29 червня видання Onet повідомило, що в польському уряді були відверто здивовані рішенням Володимира Зеленського внести до Верховної Ради законопроєкт про український національний пантеон, припустивши, що цей крок лише погіршить відносини. Поки що у Варшаві вирішили не поспішати з офіційною реакцією на створення пантеону, плануючи спочатку дочекатися остаточного варіанту проєкту та повного переліку імен, які планується до нього включити.

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Згідно з текстом законопроєкту, він визначає правовий статус національного пантеону та вшановуватиме «найвидатніших представників української нації, які зробили винятковий, історично значущий внесок» у здобуття та відновлення незалежності України, її розвиток, формування української нації, збройних сил, культури, мистецтва, науки, спорту, становлення мови, розвиток громадянського суспільства та релігії.