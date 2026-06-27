Анкара знову пропонує себе як посередника між Україною та РФ (Фото: REUTERS/Murad Seze)

Туреччина готова знову організувати зустріч делегацій України та Росії . Про це у суботу, 27 червня, заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан, повідомляє агентство Anadolu .

Він наголосив, що Анкара прагне якнайшвидшого завершення війни Росії проти України шляхом діалогу та на основі міжнародного права.

«У цьому контексті я хочу заявити не лише сторонам, як я вже повідомив їм, а й світовій громадськості, що ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні», — сказав Фідан.

Реклама

Туреччина вже виступала майданчиком для переговорів між українською та російською сторонами після початку повномасштабного вторгнення РФ — у березні 2022 року. Тоді домовитися про мир не вдалося, однак Анкара й надалі пропонувала свої посередницькі послуги, а президент Туреччини регулярно контактував як з Києвом, так і з Москвою.

Останні раунди переговорів у Туреччині відбулися у травні та червні минулого року. Тоді сторони узгодили масштабний обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Евіан-ле-Бен.

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

Президент України також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

В ЄС та США позитивно оцінили крок українського президента. Сам Путін, відповідаючи на лист, заявив, що поки «не бачить сенсу» зустрічатися із Зеленським.

Диктатор РФ стверджував, що лист написано «з елементами хамства», і вдавав здивування — мовляв, чому Україна пропонує зустріч і переговори, «а сама завдає ударів» (він посилався на удар ЗСУ 22 травня по окупованому Старобільську Луганської області).