Туреччина готова знову зібрати делегації України та Росії за столом переговорів — МЗС
Анкара знову пропонує себе як посередника між Україною та РФ (Фото: REUTERS/Murad Seze)
Туреччина готова знову організувати зустріч делегацій України та Росії. Про це у суботу, 27 червня, заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан, повідомляє агентство Anadolu.
Він наголосив, що Анкара прагне якнайшвидшого завершення війни Росії проти України шляхом діалогу та на основі міжнародного права.
«У цьому контексті я хочу заявити не лише сторонам, як я вже повідомив їм, а й світовій громадськості, що ми готові знову зібрати делегації Росії та України за столом переговорів у нашій країні», — сказав Фідан.
Туреччина вже виступала майданчиком для переговорів між українською та російською сторонами після початку повномасштабного вторгнення РФ — у березні 2022 року. Тоді домовитися про мир не вдалося, однак Анкара й надалі пропонувала свої посередницькі послуги, а президент Туреччини регулярно контактував як з Києвом, так і з Москвою.
Останні раунди переговорів у Туреччині відбулися у травні та червні минулого року. Тоді сторони узгодили масштабний обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.
15 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Евіан-ле-Бен.
4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблими та 37% пораненими), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни дедалі більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.
Президент України також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».
В ЄС та США позитивно оцінили крок українського президента. Сам Путін, відповідаючи на лист, заявив, що поки «не бачить сенсу» зустрічатися із Зеленським.
Диктатор РФ стверджував, що лист написано «з елементами хамства», і вдавав здивування — мовляв, чому Україна пропонує зустріч і переговори, «а сама завдає ударів» (він посилався на удар ЗСУ 22 травня по окупованому Старобільську Луганської області).